Что происходит? Покупатель месяц не мог дождаться ответа от службы поддержки клиентов IKEA

В издание обратился читатель и рассказал, что в начале сентября задал IKEA вопросы относительно некоторых товаров, но к началу октября так и не получил на них ответы.

„Мы приносим клиентам извинения за неудобства в связи с тем, что некоторые ответы и решения со стороны нашей службы поддержки клиентов задерживаются. В настоящее время мы принимаем различные меры, чтобы больше соответствовать ожиданиям наших клиентов“, — прокомментировала ситуацию руководитель отдела корпоративных услуг IKEA в странах Балтии Рената Данте.

Она отметила, что предприятие ведет активное сотрудничество с местными и иностранными поставщиками для обеспечения лучшей доступности товаров. Также, по словам Данте, организована двойная проверка поврежденных товаров для улучшения доступности продукции и предприняты дополнительные усилия, чтобы клиенты, ожидающие ответа, получали его своевременно.