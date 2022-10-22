22.10.2022, 09:07
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могу ли я заставить соседа убрать опавшую с его деревьев листву?(21)
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Имеется ли какой-нибудь законный способ заставить соседей убирать листья? Проблема в том, что примерно в двух от границы нашего участка на земле соседа растет могучий дуб, а сейчас листья с него опали и западным ветром большую часть листьев занесло на мой участок.
Я постоянно убираю свои листья, а мой сосед этого не делает, поэтому ветер все время приносит на мой участок новые листья. Могу ли я заставить соседа убирать листья от его дуба? Было бы хорошо, если бы он сначала убрал листву со своего участка, а потом пришел на мой участок и убрал листья, которые упали с его дерева. Могу ли я обязать его это сделать? Что говорит об этом закон?