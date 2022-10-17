Недвижимость
17.10.2022, 08:50

ИНТЕРВЬЮ | Иностранцы теряют интерес к элитной недвижимости в Эстонии. Новые покупатели - из местных

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Морской вид всегда в цене у элитных покупателей. Вот почему новые квартиры Ноблесснера в настоящее время являются одним из самых востребованных товаров на рынке люксовой недвижимости, подтверждает Трийн Лоодус, соучредитель Christie's International Real Estate.
Морской вид всегда в цене у элитных покупателей. Вот почему новые квартиры Ноблесснера в настоящее время являются одним из самых востребованных товаров на рынке люксовой недвижимости, подтверждает Трийн Лоодус, соучредитель Christie's International Real Estate.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Эстонские усадьбы, виллы и пентхаусы с прекрасным видом больше не преррогатива иностранцев. На рынке их осталось немного, место занял местный покупатель элитной недвижимости.

Christie's International Real Estate, одно из самых известных в мире агентств недвижимости, ориентированное на самых состоятельных клиентов и занимающееся посредничеством в сфере эксклюзивной и роскошной недвижимости, решило, что пришло время выйти и на эстонский рынок. С осени местный офис Signature Estate Collection подписал с ними договор на представительские права. Трийн Лоодус, соучредитель эстонского представительства, говорит, что в Эстонии достаточно специальной недвижимости, но покупатель стал гораздо осторожнее, а значит и время купли-продажи значительно увеличилось. Во время энергетического кризиса дома перестали быть в фаворе даже у покупателей дорогой недвижимости. Требуется товар другого плана. С другой стороны, в Таллинне есть как минимум два района и два дома в Старом городе, которые у покупателей идут по особо высокой цене.

Что изменилось в вашей фирме после присоединение к сети Christie's International Real Estate?

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