ИНТЕРВЬЮ | Иностранцы теряют интерес к элитной недвижимости в Эстонии. Новые покупатели - из местных

Christie's International Real Estate, одно из самых известных в мире агентств недвижимости, ориентированное на самых состоятельных клиентов и занимающееся посредничеством в сфере эксклюзивной и роскошной недвижимости, решило, что пришло время выйти и на эстонский рынок. С осени местный офис Signature Estate Collection подписал с ними договор на представительские права. Трийн Лоодус, соучредитель эстонского представительства, говорит, что в Эстонии достаточно специальной недвижимости, но покупатель стал гораздо осторожнее, а значит и время купли-продажи значительно увеличилось. Во время энергетического кризиса дома перестали быть в фаворе даже у покупателей дорогой недвижимости. Требуется товар другого плана. С другой стороны, в Таллинне есть как минимум два района и два дома в Старом городе, которые у покупателей идут по особо высокой цене.