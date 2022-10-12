12.10.2022, 10:48
Россияне находят лазейки для сделок с недвижимостью в Эстонии(16)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Введение визовых запретов и ограничений на переводы поставило в затруднительное положение россиян, владеющих жильем в Эстонии и теперь не имеющих к нему доступа. Эстонские банки не проводят сделок с российскими клиентами, соответственно, платить по коммунальным счетам или получать доход от аренды становится проблематичным. Но все равно россиянам удается это делать, пишет dv.ee.
Традиционно среди россиян пользовался популярностью приморский Нарва-Йыэсуу, где есть и такие многоквартирные дома, в которых более половины собственников – граждане России, постоянно проживающие на ее территории.