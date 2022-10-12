Недвижимость
12.10.2022, 10:48

Россияне находят лазейки для сделок с недвижимостью в Эстонии

 (16)
Narva-Jõesuu, pilt on illustratiivne
Narva-Jõesuu, pilt on illustratiivne
ФОТО: Andres Putting | Delfi/Eesti Ajalehed

Введение визовых запретов и ограничений на переводы поставило в затруднительное положение россиян, владеющих жильем в Эстонии и теперь не имеющих к нему доступа. Эстонские банки не проводят сделок с российскими клиентами, соответственно, платить по коммунальным счетам или получать доход от аренды становится проблематичным. Но все равно россиянам удается это делать, пишет dv.ee.

Традиционно среди россиян пользовался популярностью приморский Нарва-Йыэсуу, где есть и такие многоквартирные дома, в которых более половины собственников – граждане России, постоянно проживающие на ее территории.

Читайте подробнее на dv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии