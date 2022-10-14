ЭКСПЕРТ | Цены на недвижимость в ближайшее время несколько снизятся

Если в июле количество сделок с недвижимостью упало на целых 17%, то в августе количество предложений о продаже вновь возросло. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, увеличение количества предложений связано в основном с тем, что цикл продаж стал значительно длиннее. „Люди не хотят покупать всё сразу, а продумывают решение дольше и тщательнее“, – объяснил он.

В то же время платежеспособность населения сильно пострадала от стремительного роста цен. „За те же деньги люди могут позволить себе значительно меньше квадратных метров, чем раньше. Это привело к тому, что на рынке чаще предлагаются большие квартиры, а люди покупают маленькие“, – сказал Ребане. Это объясняется тем, что при значительном повышении стоимости коммунальных услуг люди очень тщательно взвешивают необходимость каждого квадратного метра, помня о стоимости его содержания.

Вот почему банки также всё больше внимания уделяют платежеспособности людей и их ежемесячным расходам. „Расходы сильно выросли в последние месяцы, это привело к сокращению количества свободных денег, которыми люди располагают ежемесячно для погашения потенциального кредита“, – сказал Ребане.

Это остановило продолжавшийся в последние месяцы рост цен на недвижимость. „Поскольку в СМИ появляются мнения различных экспертов о том, что недвижимость скоро будет стоить дешевле, чем сейчас, люди откладывают решение о покупке и не совершают сделку“, – пояснил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor. Это, в свою очередь, тормозит весь рынок недвижимости, поскольку даже те люди, которые сейчас могли бы позволить себе подходящую недвижимость, ожидают, что весной за аналогичную недвижимость надо будет заплатить меньше, чем сейчас.

Ребане прогнозирует, что в ближайшие месяцы действительно произойдет коррекция цен. „Я не думаю, что она будет порядка 10–30%, поскольку с рынка недвижимости особого оттока не наблюдается. В Эстонии доля недвижимости, приобретаемой в кредит ниже, чем в других развитых европейских странах, и новое поколение всё активнее выходит на рынок в поисках своего первого жилья или арендной недвижимости“, – сказал он.