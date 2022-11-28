Спасатели: в квартире распространялся невидимый и не имеющий запаха смертельный угарный газ

Как уже было упомянуто, угарный газ не имеет цвета и запаха, он возникает при неполном сгорании различных материалов. Мы даже не замечаем, как он проникает в наш организм, соединяется с содержащимся в крови гемоглобином, вытесняет содержащийся в гемоглобине кислород – и возникает нехватка кислорода. Больше всего от этого страдают мозг, нервная система и сердечная мышца.

В прошлом году угарным газом отравились 44 человека, для половины из них роковой стала неисправная отопительная система или ее неправильное использование. „Увы, для отравления угарным газом много не надо“, – сказала руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. Нередко угарный газ проникает в помещение из-за слишком рано закрытой задвижки печи или духовки.

Недавно произошел именно такой случай: из одной пярнуской квартиры поступил сигнал тревоги, сообщивший о распространении угарного газа. Поскольку контактное лицо не ответило на звонок центра управления G4S, на место отправили патрульный экипаж, об инциденте известили Спасательный департамент. На месте происшествия охранник услышал, что из квартиры доносится сигнал тревоги, однако дверь никто не открыл. Заглянуть в квартиру было невозможно, так как окна располагались высоко. Вскоре прибыли спасатели и проникли в квартиру через открытую балконную дверь. Людей в квартире не было. Как выяснилось, человек слишком рано закрыл задвижку плиты и ушел из дома, и от тлеющих углей образовался угарный газ.