Спасатели: в квартире распространялся невидимый и не имеющий запаха смертельный угарный газ
Угарный газ – невидимый враг человека: мы не чувствуем его запаха и не видим его, однако последствия его вдыхания зачастую необратимы. Поскольку снова начался отопительный сезон, давайте выясним, как избежать отравления угарным газом.
Как уже было упомянуто, угарный газ не имеет цвета и запаха, он возникает при неполном сгорании различных материалов. Мы даже не замечаем, как он проникает в наш организм, соединяется с содержащимся в крови гемоглобином, вытесняет содержащийся в гемоглобине кислород – и возникает нехватка кислорода. Больше всего от этого страдают мозг, нервная система и сердечная мышца.
В прошлом году угарным газом отравились 44 человека, для половины из них роковой стала неисправная отопительная система или ее неправильное использование. „Увы, для отравления угарным газом много не надо“, – сказала руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. Нередко угарный газ проникает в помещение из-за слишком рано закрытой задвижки печи или духовки.
Недавно произошел именно такой случай: из одной пярнуской квартиры поступил сигнал тревоги, сообщивший о распространении угарного газа. Поскольку контактное лицо не ответило на звонок центра управления G4S, на место отправили патрульный экипаж, об инциденте известили Спасательный департамент. На месте происшествия охранник услышал, что из квартиры доносится сигнал тревоги, однако дверь никто не открыл. Заглянуть в квартиру было невозможно, так как окна располагались высоко. Вскоре прибыли спасатели и проникли в квартиру через открытую балконную дверь. Людей в квартире не было. Как выяснилось, человек слишком рано закрыл задвижку плиты и ушел из дома, и от тлеющих углей образовался угарный газ.
„У нас бывали случаи, когда благодаря установке датчика угарного газа люди узнавали, что в их жилых помещениях долгое время распространялся угарный газ. После установки датчика люди жаловались, что он все время срабатывает. Причина была не в том, что датчик неисправен, а в том, что в помещении имелся угарный газ. В этом случае надо проверить очаги отопления или пересмотреть свои способы растопки. Хотя при небольшой концентрации CO человек может сразу и не почувствовать себя плохо, в долгосрочной перспективе это все же вредно для здоровья“, – отметил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
В этом году было проведено исследование с целью выяснить осведомленность людей об угарном газе и использовании датчиков угарного газа. Хотя осведомленность об угарном газе выросла – около 94% людей знают, что датчик угарного газа обязателен для жилых домов с очагами отопления, – выяснилось, что 58% владельцев датчика дыма и угарного газа установили его ниже чем в полутора метрах от пола, то есть неправильно.
Источник: блог G4S