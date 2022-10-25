ЭКСПЕРТ | Из-за роста цен на недвижимость снизилась доля самофинансирования жилищных кредитов

Наиболее активным временем на рынке жилищного кредитования стал второй квартал этого года, когда рост составил целых 43% в сегменте новых кредитов по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В третьем квартале объем жилищных кредитов, выданных LHV, увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Небольшое затишье в третьем квартале можно объяснить, в первую очередь, летним периодом, когда на рынке недвижимости традиционно происходит меньше сделок, но можно отметить и общее охлаждение рынка.

Хотя в третьем квартале этого года заявлений на получение кредита было представлено на 10% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года, но договоров было заключено на 10% больше и в общей сложности на 22% больше, чем в прошлом году. По словам руководителя отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель, можно сделать вывод о том, что все больше клиентов выбирают жилищный кредит LHV. „Лучшие объекты поступают в продажу без объявлений. Когда покупатель находит свой идеальный дом, то сделка обычно происходит очень быстро потому, что обычно есть много других желающих. Клиенты отмечают важность быстрого обслуживания LHV, что также является нашим приоритетом. Мы обещаем, что отправим клиенту первое кредитное предложение в течение 24 часов и стараемся придерживаться этого принципа“, — обещает Ватсель.

Она также упоминает, что люди все чаще выбирают свой домашний банк в целом, а не принимают решения на основе того или иного продукта. „Выгодная плата за повседневные банковские операции, обслуживание клиентов, выбор продуктов и заботливое отношение составляют комплексную ценность, и клиенты это ценят“, — пояснила Ватсель.

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