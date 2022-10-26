26.10.2022, 07:37
Прогноз: Euribor вырастет к лету в два раза(29)
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В четверг Европейский центробанк вероятно резко поднимет процентные ставки и сделает это минимум еще три раза, в результате связанный с коммерческими и жилищными кредитами шестимесячный Еврибор к следующему лету вырастет на 3,5-4%, пишет dv.ee.
Несмотря на все прогнозируемые показатели экономического спада инфляция и рынок труда остаются одинаково сильными и в еврозоне, и в Америке. Это означает, что центробанки продолжат быстро ужесточать финансовую политику. В Эстонии инфляция и в следующем году составит около 9%, а быстро уменьшившуюся покупательскую способность продолжит к тому же подрывать увеличение процентов по кредитам.
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