Прогноз: Euribor вырастет к лету в два раза

Несмотря на все прогнозируемые показатели экономического спада инфляция и рынок труда остаются одинаково сильными и в еврозоне, и в Америке. Это означает, что центробанки продолжат быстро ужесточать финансовую политику. В Эстонии инфляция и в следующем году составит около 9%, а быстро уменьшившуюся покупательскую способность продолжит к тому же подрывать увеличение процентов по кредитам.