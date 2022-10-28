ГАЛЕРЕЯ | Мебельный салон Treimann Mööbel & Disain с размахом отметил свой 5-летний юбилей

За атмосферу вечера отвечала фотограф Лаура Нестор, взявшая на себя роль диджея, изысканные угощения представил masterchef Орм Оя.

Среди гостей также был проведен розыгрыш призов. Так, обладателем красивого белого кресла в этот вечер стала дизайнер интерьера Лилия Кристиансон.

Впервые двери своего мебельного салона Treimann открыл в 2017 году в центре Таллинна, по адресу Поорди, 1. Салон быстро обрел популярность среди ценителей дизайна, привнеся свежую концепцию и представив на рынок современную дизайнерскую мебель и аксессуары известных брендов по хорошим ценам.

В 2021 году был открыт крупный салон с большим ассортиментом товара в торгово-офисном комплексе Porto Franco. Новое местоположение и большая площадь салона идеально вписались в концепцию, что позволило предложить клиентам не только расширенный ассортимент товара, но и получать истинное удовольствие от покупок. В мебельном салоне Treimann Mööbel & Disain представлены такие бренды дизайна интерьера, как Ethnicraft, 3C, Roolf Living, Podevache, Bosa и Missoni Home.

Держа руку на пульсе и следуя мировым тенденциям и предпочтениям своих клиентов, салон планирует еще больше расширить свой ассортимент. Уже нынешней осенью, помимо различных новых брендов дизайна Франции и Италии, посетители смогут познакомиться с роскошными товарами такой легендарной марки, как Trussardi Casa, а также Treimann обещает представить линию предметов домашнего декора от Dolce & Gabbana.

Смотрите, кто присутствовал на праздновании 5-летия Treimann Mööbel & Disain в галерее!