ФОТО | Личный опыт: как неудачно купленные простыни IKEA превратились в красивые шторы с кружевом

Окна тоже решили сделать не классическими стеклопакетами, а двойными деревянными окнами, одна из частей которых на лето снималась и убиралась бы в чулан. И, согласитесь, к таким окнам не подходят ни шифоновые, ни синтетические шторы. И вот что сделала Занда.

„Мой муж всегда говорит, что я тороплюсь. Наверное, так и есть, потому что я мечтала об этих шторах еще до того, как начался настоящий ремонт дома, — вспоминает Занда. — Но я думаю, что это хорошо – знать заранее, какой результат я хочу, и искать идеи для его реализации. Мне казалось, что для окон в этом доме совершенно не подойдут шифоновые или синтетические шторы. Я хотела тонкие хлопковые или льняные шторы с кружевами. Но оказалось, что это удовольствие не из дешевых, потому что в доме восемь окон и ткани для них нужно много“.

Занда продолжала думать о том, какими красивыми были бы окна с кружевными занавесками и тогда, когда пришел долгожданный заказ – белые хлопчатобумажные простыни для кроватей двух дочерей. Однако, вскрыв упаковку, Занда оказалась сильно разочарована – простыни были слишком тонкими и прозрачными: „Я уже успела расстроиться и тут меня осенило – мы же можем сэкономить на шторах! Я поняла, что эти простыни, размером 150x250 сантиметров, можно переделать в шторы, о которых я давно мечтала“.

„Сначала я попыталась сделать их для одного окна – чтобы понять, как они пропускают свет и как это выглядит в целом (в том числе и тогда, когда окна открыты)“, — говорит Занда, добавляя, что в следующем заказе к ним ехали уже несколько простыней. Все они в итоге стали шторами.

„Поскольку мне нужны были шторы длиной 215 см, то оставшиеся 35 сантиметров ткани я загнула и на расстоянии примерно пяти сантиметров от получившегося края прострочила. При помощи получившегося тоннеля шторы должны были держаться на карнизе. На конец подогнутого края я пришила кружевную ленту. На все вместе ушло 15 минут. Я их потом гладила дольше“, — говорит Занда.

Материалы и их стоимость в расчете на одно окно: