ФОТО И ВИДЕО | Какого цвета момент, когда вы встретились впервые? Tikkurila представила цвет 2023 года

Коллекция Color Now 2023 создана вокруг оттенка V413 Rosy Moment („Счастливый момент“), подчеркивая все его достоинства. Насыщенные акцентные цвета и легкие оттенки – неотъемлемая часть коллекции, ведь цвета заставляют друг друга сиять.

Приглушенный розовый цвет окружают легкие и нежные оттенки, насыщенные бирюзовые и желтые тона, а также темные акценты, которые придают звучанию палитры необходимую резкость и остроту. Все цвета коллекции прекрасно сочетаются друг с другом. Вы можете их использовать как на больших поверхностях, так и на маленьких деталях.

Сочувствие и сострадание – источник вдохновения для коллекции. Счастливый момент - такое хрупкое и такое воодушевляющее мгновение, когда переплетаются две жизни. Все дополняющие его цвета – это мягкие, сдержанные и изысканные оттенки.

Коллекция Color Now 2023 словно даёт вам почувствовать, насколько вдохновляющими могут быть моменты единения душ и сердец.

Подробнее о концепции коллекции в видео: