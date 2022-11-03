Мебельная промышленность: если никто не придет на помощь, будут сокращения и закрытия

„Я не знаю, что будет с февраля, этого никто не знает. До января еще поживем“, - говорит исполнительный директор производителя мебели Woodman Тоомас Сутроп.

Вариант А – работа с сокращенной рабочей неделей, вариант В – сокращение, заметил Сутроп. Он пояснил, что в Европе сейчас слишком много предложений мебели и люди не тратят на нее деньги. По его словам, оно и понятно, если выбирать приходится между теплой комнатой и новой мебелью.

„Скажу условно, что они покупают скотч MacGyver и чинят с его помощью ножку стола, а не покупают новый стол, поскольку времена не те. Крупные магазины полны товара, и нет необходимости покупать, поскольку зимой все будет еще сложнее, - говорит Сутроп. – Если никто ниоткуда не придет на помощь, сокращений и закрытий будет еще больше“.