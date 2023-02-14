СОВЕТЫ│Как быстро и бюджетно обновить ванную: 10 идей

Мини-шпаргалка для тех, кто мечтает освежить свою ванную комнату, но не хочет тратить на это слишком много времени и средств.

1. Избавьтесь от ненужного

На многочисленных навесных полочках скапливаются редко используемые баночки и тюбики? Огромная корзина для белья занимает много места, хотя зачастую стоит полупустой? Шкафчик для полотенец и банных принадлежностей забит до отказа, хотя половина его содержимого давно просится на выброс? Смело откажитесь от всего ненужного – и увидите, насколько просторнее станет в вашей ванной.

2. Приведите в порядок плитку

Если плитка крепко держится и не отваливается, не стоит ее трогать. Лучше обновите затирку – обещаем, ощущение свежей отделки появится моментально.

В случае если несколько плиток треснули или отпали, замените их на подходящую по размеру плитку разных цветов. Такая своеобразная мозаика внесет яркие нотки в интерьер и здорово освежит вашу ванную с минимальными затратами.

Кстати, необходимую плитку можно подобрать из остатков коллекций в строительных магазинах – выйдет еще бюджетнее.

Если же плитка в целом еще не остро требует замены, но все-таки серьезно вам поднаскучила, присмотритесь к вариантам частичного обновления: как насчет акцентной стены? Или замены только напольного покрытия?

3. Повесьте новую шторку для душа

Пожалуй, ванная комната – одно из немногих помещений в квартире, которое можно освежить и изменить до неузнаваемости буквально несколькими деталями и с минимальными вложениями. К примеру, новая шторка для душа может моментально преобразить интерьер санузла.

4. Обновите полотенца

Порадуйте себя новыми полотенцами и банными халатами. Если ваша ванная чересчур пестрая, отдайте предпочтение спокойным оттенкам текстиля. Если же ей не хватает цвета и акцентов, подберите более яркие варианты.

5. Храните с умом