СОВЕТЫ│Как быстро и бюджетно обновить ванную: 10 идей
Мини-шпаргалка для тех, кто мечтает освежить свою ванную комнату, но не хочет тратить на это слишком много времени и средств.
1. Избавьтесь от ненужного
На многочисленных навесных полочках скапливаются редко используемые баночки и тюбики? Огромная корзина для белья занимает много места, хотя зачастую стоит полупустой? Шкафчик для полотенец и банных принадлежностей забит до отказа, хотя половина его содержимого давно просится на выброс? Смело откажитесь от всего ненужного – и увидите, насколько просторнее станет в вашей ванной.
2. Приведите в порядок плитку
Если плитка крепко держится и не отваливается, не стоит ее трогать. Лучше обновите затирку – обещаем, ощущение свежей отделки появится моментально.
В случае если несколько плиток треснули или отпали, замените их на подходящую по размеру плитку разных цветов. Такая своеобразная мозаика внесет яркие нотки в интерьер и здорово освежит вашу ванную с минимальными затратами.
Кстати, необходимую плитку можно подобрать из остатков коллекций в строительных магазинах – выйдет еще бюджетнее.
Если же плитка в целом еще не остро требует замены, но все-таки серьезно вам поднаскучила, присмотритесь к вариантам частичного обновления: как насчет акцентной стены? Или замены только напольного покрытия?
3. Повесьте новую шторку для душа
Пожалуй, ванная комната – одно из немногих помещений в квартире, которое можно освежить и изменить до неузнаваемости буквально несколькими деталями и с минимальными вложениями. К примеру, новая шторка для душа может моментально преобразить интерьер санузла.
4. Обновите полотенца
Порадуйте себя новыми полотенцами и банными халатами. Если ваша ванная чересчур пестрая, отдайте предпочтение спокойным оттенкам текстиля. Если же ей не хватает цвета и акцентов, подберите более яркие варианты.
5. Храните с умом
Не забывайте и о стильной организации пространства. Корзины, коробки и органайзеры для ванной – простейший и самый быстрый способ преобразить санузел, избавившись от ощущения беспорядка и загроможденности помещения. Кроме того, аксессуары помогут поддержать выбранную стилистику оформления или выступить яркими акцентами. И это при совсем небольших затратах!
6. Позаботьтесь о хорошем освещении
В романтических фильмах герои принимают ванную исключительно при свечах или в мягком, приглушенном свете. В реальной жизни чаще всего ванная – место проведения разнообразных гигиенических процедур, именно поэтому освещение должно быть хорошим.
Хотя, конечно, никто не мешает предусмотреть и дополнительный свет для уютных вечеров в пенной ванне.
7. Постелите новый коврик
Еще одна деталь, способная преобразить ванную без особых усилий и чрезмерных затрат, – новый коврик. Стоит только постелить его – и санузел тут же „заиграет“ новыми красками.
Кстати, из винных пробок может получиться оригинальный коврик для ванной. Сделать его несложно: достаточно приклеить к картонному основанию пару сотен винных пробок. А еще коврик из пробки отлично сохраняет тепло.
8. Замените или обновите зеркало
Можно пойти и дальше: к примеру, сменить старое зеркало на новое – большое, в массивной акцентной раме.
9. Добавьте растения
Живые или искусственные растения в стильных кашпо мгновенно добавят вашей ванной экоэстетики и уюта. Выбирайте те комнатные цветы, которые хорошо себя чувствуют в темной и влажной среде.
10. Не забудьте про ароматы
Позаботьтесь о ненавязчивых ароматизаторах помещения, ведь запахи серьезно влияют на общее восприятие интерьера. Старайтесь выбирать максимально натуральные ароматы, иначе рискуете получить „обратный“ эффект.