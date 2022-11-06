СОВЕТЫ | Как подготовить садовую мебель к зиме

Относительно легко ухаживать за садовой мебелью из металла . Мебель из алюминия или нержавеющей не ржавеет и поэтому может спокойно переживать зимовку снаружи. Однако, если она имеет покрытие с вкраплением пластмассы, рекомендуется также обеспечить ее хранение в защищенных помещениях. Если мебель изготовлена из железа, необходимо проверить лакокрасочное покрытие и наличие трещин и сколов. Таким образом, это поможет также простоять мебели снаружи и провести зиму без появления каких-либо пятен ржавчины следующей весны. Это также относится и к мебели из алюминия и нержавеющей стали. Тем не менее, если вы уже обнаружили какие-то недостатки в материале видно, они должны быть отремонтированы до наступления зимы.

Хорошо когда мебель невелика и может быть легко и компактно уложена. Однако стоит помнить и о полной противоположности — очень громоздкой мебели . Конечно удобно, когда у вас есть большие гараж или вместительный чердак, на котором можно разместить мебель. Навес может обеспечить средство, которое должно быть установлено на дополнительной защиты с помощью воздухопроницаемой крышкой здесь. Поскольку обязательным условием хранения садовой мебели является сухой воздух в помещении. И именно влага может привести к образованию трещин и плесени. То же самое относится и к морозу. Также нужно было избегать попадания на садовую мебель прямых солнечных лучей, так как это приведет к обесцвечиванию материала. Также стоит позаботиться о достаточном проветривании помещения.

Существует садовая мебель из самых различных материалов: одни подразумевают гарантию, другие нет. Тем не менее справедливым считается то, что мебель остается дольше прекрасной, если будет храниться в помещении или защищенных местах, что приводит нас к следующему вопросу.

Осень может быть не только печальна, мокра и безнадежна. Напротив, осень имеет свою прелесть и, порой позволяет проводить последние солнечные деньки в саду. Тем не менее нужно начать со своевременной подготовки садовой мебели к зиме. Хотя много садовых стульев и столов позиционируются как морозостойкие, их зимовка под открытым небом так или иначе даст о себе знать. Серая плена на древесине, трещины и гнилые места в материале — это лишь малый перечень последствий, которые можно обнаружить после зимовки мебели под открытым небом. Безусловно, это никому не придется по душе .

Мебель из пластика имеет множество преимуществ. Поражает разнообразие ее разновидностей, она легкая и неприхотливая. Облегчает уход устойчивость к перепадам температур и влагостойкость. Ее можно мыть водой и мыть любыми чистящими средствами. Если пластик качественный, он не треснет от мороза и не выгорит на солнце. Садовая мебель из пластика без особых усилий хорошо переживет зиму.

Все чаще мебель из ротанга можно увидеть не только в зимних садах или за остекленными балконами, но и во внутренних дворах загородных домов и садах. Благодаря своему удобству они становятся все более популярными, кроме того они способны создать уютную и непринужденную атмосферу в саду или террасе . Садовая мебель из полиротанговой пальмы так же относительно неприхотлива, если речь идет об уходе. Плетеная пластмасса не впитывает влажность, в связи с чем — при отсутствии свободного места для хранения она способна перенести зиму под открытым небом. Тем не менее, следует избегать, чтобы мебель подвергалась воздействию солнечных лучей, так как с течением времени это может привести к ее повреждению. Здесь рекомендуется воспользоваться брезентом.

Садовая мебель из древесины, вероятно, по-прежнему наиболее популярный вариант, если речь заходит об обустройстве зоны отдыха в саду. Деревянная мебель не только выглядит стильно, но и способна создать уголок, источающий уютную атмосферу. Разумеется, издержки в данному случае несколько больше, поскольку древесина — это естественный материал, который требует особенного внимания и дополнительного ухода. Дерево остро реагирует на различные погодные условия. Мебель из родных лесов, таких как бук, лиственница или ель особенно уязвима и должна зимовать в защищенных от изменений климата, но не в отапливаемых помещениях. Менее прихотливы и более устойчивы , к примеру, акация или эвкалипт. Этот тип древесины несколько плотнее, так что проникновение в них влаги маловероятно.

Для обеспечения оптимальной защиты, садовая мебель должна быть защищена специальным составом перед ее отправкой на зимнее хранение. Это способствует пропитке древесины и придает ей новый блеск. Однако, перед окраской древесина должна была основательно чиститься.

Подготовку садовой мебели к зиме можно разделить на 5 этапов:

1. Тщательно очистите мебель от загрязнений и пыли.

2. Удалите плесень и ржавчину. Можно протереть их тканью с нашатырным спиртом.

3. Стирка текстильных поверхностей. Съемные подушки и чехлы, лучше снять и убрать, что бы не дать им просыреть.

4. С открытого пространства нужно убрать пластиковую, плетеную и мебель сделанную из мягких пород дерева. Без укрытия можно оставить только мебель из твердого дерева и алюминия.

5. После подготовки мебели, можно ее накрыть плотной, дышащей тканью. Она защитит от пыли и влаги. Если вы периодически приезжаете на дачу, не нагревайте дом слишком сильно, ведь резкий перепад температуры, для мебели более губителен, чем холода.