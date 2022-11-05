Открытый гардероб вместо шкафа: доводы “против” и советы тем, кому “очень нравится”

Основные доводы „против“

1. Грязно

Не знаем, где живут владельцы этой красоты, но в реальной квартире обычно много пыли, которая попадает в дом с улицы, на которой ее еще больше — “спасибо” газонам выше тротуаров и плохому уходу за травой, которая “не держит” грунт. Так что одежда на рейлингах очень скоро этой пылью и покроется. Если она из деликатной ткани — химчистка влетит в копеечку.

2. “Бардачно”

Не у всех из нас есть “домомучительницы”, за порядком приходится следить лично и на ежедневные усилия не всегда хватает сил. Между тем, чтобы открытые шкафы выглядели красиво, следует “прибираться” вокруг них и красиво развешивать одежду каждый день. Иначе ваш же бардак будет у вас же перед глазами — ежечасно.

3. Слишком ярко

На красивых фотографиях открытых полок одежда и обувь практически всегда подобрана тон в тон. Все очень гармонично и если не одноцветно, то по крайней мере находится в одной цветовой гамме. В реальной же жизни у нас одежда самых разных цветов. Если всю ее вывесить на открытые полки, получится очень яркое месиво. И не очень красивое.

4. Без зеркала

Зеркала обычно встроены в шкафы, точнее в их дверцы (хотя бывает, что и в сам шкаф — например, в торец). Если шкафа нет, место для зеркала придется искать отдельно. И не факт, что его удастся легко найти.

Советы тем, кому все же „очень хочется“

1. Дополняйте рейлинги комодами

В комоды можно и нужно сложить то, что на виду не повесишь — нижнее белье, носки, колготки, домашнюю и рабочую одежду. В общем, всю прозу жизни — с глаз долой.

2. Убирайте несезонные вещи

Чтобы одежда “на виду” смотрелась гармонично, она должна быть вся хотя бы одного сезона. Лето — значит, лето. Осень — осень. Поэтому все, что “не сезон”, придется убирать в какое-то другое место. А дорогие наряды еще и дополнительно прятать в чехлы, защищая от пыли.

3. Используйте увлажнитель воздуха

Даже самая простая модель “прибьет пыль”. Но использовать его, конечно, надо строго летом — весной, осенью и зимой у нас и так слишком влажно.