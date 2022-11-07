ЭКСПЕРТ | Ждать ли падения цен на недвижимость?

По его словам, на рынке сложилось мнение, что в следующем году цены на недвижимость упадут на 10-20%: „Разумеется, каждый здравомыслящий человек рассчитывает приобрести недвижимость дешевле. Трагичность в том, что такую скидку вы можете и не получить“.

Аллеканд признает, что некоторые объекты недвижимости, действительно, могут немного подешеветь, но далеко не все. Он приводит пример, как на прошлой неделе одно бюро недвижимости заявило, что продает квартиры на 20% дешевле прежнего: „Некоторые вещи просто переоценены. Если раньше стоимость квартир была завышена на 30%, то снизить цены на 20% можно без проблем“.