ОБЗОР | Новое жилье: что влияет на формирование цен

Стоимость земли

Приобретение земли – первый шаг, который предпринимают застройщики, выводя на рынок новые дома. Это могут быть незастроенные земли, например, луга, или, наоборот, застроенная земля , требующая дополнительных вложений для демонтажа или реконструкции существующих зданий. Ценность и привлекательность земли в первую очередь определяется ее расположением – находится она в центре города или в жилом районе с хорошим доступом и широким спектром доступных услуг. Также важно наличие поблизости парка, леса, учебных заведений, медицинских учреждений, а также качественного транспортного сообщения – как для общественного транспорта, так и для прочих средств передвижения. С другой стороны, цену дома могут снизить близость крупных автомагистралей, линий электропередачи, а также другие факторы, которые, как правило, причиняют существенные неудобства жильцам, например, повышая уровень шума.

Местоположение

На рыночную цену новых проектов определенно влияют площадь приобретаемой недвижимости и условия застройки конкретного района. Чем плотнее может быть застроена земля, т. е. чем больше зданий можно построить и чем выше они могут быть, тем больше жилья будет предложено покупателям. Таким образом, застройщик может сократить определенные расходы: например, на этапе разработки проекта строительства и на этапе управления строительными работами. Размер земельного участка также существенно влияет на то, сколько парковочных мест, игровых, рекреационных и зеленых зон можно будет построить. В различных местных самоуправлениях нормы в отношении обязательных парковочных мест достаточно высоки, и они во многом определяют конструктивные решения объекта, а также количество строящихся зданий. Дополнительные расходы также возникают, когда участок требует демонтажа существующих зданий, доступ к участку затруднен или участок слишком мал для размещения необходимых для строительства оборудования и материалов, в результате чего становится необходимо арендовать дополнительную землю. Также немаловажным аспектом, который может привести к дополнительным затратам, является строительство инженерных сетей: есть большая разница между тем, придется ли их строить полностью с нуля или есть возможность подключения к уже существующим.