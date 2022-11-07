Дизайн и интерьер
07.11.2022, 10:44

ФОТО | Декабрь уже не за горами! Магазин товаров для интерьера Lartusi представил рождественские коллекции

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Lartusi avas jõuluhooaja
Lartusi avas jõuluhooaja
ФОТО: Kalev Lilleorg

В магазине товаров для интерьера Lartusi на Нарвском шоссе в центре Таллинна состоялось открытие рождественского сезона. В честь этого были торжественно открыты рождественские витрины, созданные совместно с художницей Бритт Самосон, а гости смогли посмотреть новые рождественские коллекции, которыми можно украсить свой дом на праздники.

Кто-то скажет, что начало ноября - еще слишком рано для подготовки к Рождеству. Но, напротив, подготовившись сейчас, в преддверии праздника можно спокойно отдыхать. Вот какая красота теперь приветствует и радует людей, спешащих по своим делам по Нарвскому шоссе:

Lartusi avas jõuluhooaja


Lartusi представил новые рождественские коллекции своих брендов, а также новинку среди товаров - бренд 101 Copenhagen, производящий дизайнерскую мебель. На месте был также дизайнер бренда Кристиан Софус Хансен.

Смотрите, кто пришел на презентацию рождественских товаров для дома!

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