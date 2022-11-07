ФОТО | Декабрь уже не за горами! Магазин товаров для интерьера Lartusi представил рождественские коллекции(2)
В магазине товаров для интерьера Lartusi на Нарвском шоссе в центре Таллинна состоялось открытие рождественского сезона. В честь этого были торжественно открыты рождественские витрины, созданные совместно с художницей Бритт Самосон, а гости смогли посмотреть новые рождественские коллекции, которыми можно украсить свой дом на праздники.
Кто-то скажет, что начало ноября - еще слишком рано для подготовки к Рождеству. Но, напротив, подготовившись сейчас, в преддверии праздника можно спокойно отдыхать. Вот какая красота теперь приветствует и радует людей, спешащих по своим делам по Нарвскому шоссе:
Lartusi представил новые рождественские коллекции своих брендов, а также новинку среди товаров - бренд 101 Copenhagen, производящий дизайнерскую мебель. На месте был также дизайнер бренда Кристиан Софус Хансен.
Смотрите, кто пришел на презентацию рождественских товаров для дома!