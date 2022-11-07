ФОТО | Декабрь уже не за горами! Магазин товаров для интерьера Lartusi представил рождественские коллекции

Кто-то скажет, что начало ноября - еще слишком рано для подготовки к Рождеству. Но, напротив, подготовившись сейчас, в преддверии праздника можно спокойно отдыхать. Вот какая красота теперь приветствует и радует людей, спешащих по своим делам по Нарвскому шоссе: