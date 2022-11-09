Зарядка для телефона постоянно воткнута в розетку: чем это грозит?

На этот вопрос портал Apartementtherapy попросил ответить эксперта по энергетике Гленн ЛаМей.

Потребляет ли зарядка электричество, когда она просто воткнута в розетку?

Если вы думаете о том, что воткнутое в розетку зарядное устройство для телефона является причиной вашего растущего счета за электричество, то подумайте еще раз — на самом деле электричество потребляется только в процессе зарядки телефона. Поэтому просто вставленная в розетку зарядка ничего вам и вашим финансам не сделает.

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке?

Если вы думаете, что включенная в розетку зарядка может стать причиной возгорания, то беспокоиться не стоит. Все электрические устройства проходят специальную проверку перед тем, как поступить в продажу. Включая и зарядные устройства.

Если постоянно оставлять зарядку в розетке, то не износится ли она быстрее обычного?

В отличие от батареи телефона зарядное устройство для него никак не портится от того, что его постоянно оставляют включенным в розетку. Вы гораздо раньше решите сменить свой текущий телефон, нежели зарядка по каким-то причинам перестанет работать.

Что еще мы должны знать о зарядных устройствах?

Оставайтесь “верны” тому зарядному устройству, которое шло в комплекте с телефоном, и избегайте тех, что продаются на вашем любимом сайте в интернете или в обычных магазинах. Шанс, что вы наткнетесь на подделку — гораздо выше.