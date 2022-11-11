Тенденции рождественского декора 2022 от IKEA: ностальгия и традиционные рождественские цвета

По словам дизайнера интерьеров IKEA, вам не нужно тратить много денег и покупать целый новый набор рождественских украшений, чтобы создать теплое и красивое праздничное настроение.

Простой и деревенский образ жизни послужил источником вдохновения для скандинавской деревенской и мифологической рождественской тенденции. „Домашний и традиционный стиль приводит нас к идеальному празднованию Рождества. Более простой и деревенский образ жизни можно увидеть в дизайне интерьера с современными инновациями. Это означает использование большого количества традиционного скандинавского дизайна и эльфов из скандинавской мифологии,“- добавила Миквере.

Две другие доминирующие рождественские тенденции этого года — близость к природе, скандинавская простота и мифология. „Близость к природе оказывает сильное влияние на Рождество в этом году. Нейтральная цветовая палитра и натуральные материалы снова популярны. Это означает много белого цвета, который подчеркнут мягкими зелеными оттенками, древесными тонами и другими цветами, близкими к природе. Любителей этого тренда может вдохновить прогулка по лесу, особенно если на улице идет снег,“- говорит Миквере.

„Одна из главных рождественских тенденций 2022 года — ностальгия, возвращение традиционных рождественских элементов. Так что в это Рождество мы видим много классических элементов, таких как рождественские иконы, традиционные цвета зеленого, красного и золотого, а также украшения и другие ностальгические предметы, передающиеся из поколения в поколение,“- говорит дизайн ер интерьер а IKEA Брита Миквере.

„Рождественский опрос IKEA показал, что для каждого четвертого жителя Эстонии украшенный дом является одним из элементов, которые больше всего нравятся в праздничный сезон. Большинство респондентов считают себя минималистами (37%), которым дома достаточно всего нескольких елочных игрушек. Более четверти (28%) считают, что для них важно создавать уют в холодное время года,“- сказал Марко Пыдер, руководитель эстонского подразделения компании IKEА.

„Для того, чтобы шикарно украсить свой дом, всегда сначала смотрите на то, что у вас уже есть дома. Хороший трюк — каждый год обновлять существующую рождественскую коллекцию несколькими новыми предметами, которые создают свежий вид. Например, у многих из нас дома есть белая скатерть и белые классические тарелки. Добавляя красные или натуральные салфетки, в зависимости от образа, который вы хотите создать, и дополняя его парой подходящих акцентов, вы можете создать праздничный рождественский стол. Рождественская коллекция IKEA призвана предложить доступные цены широкому кругу людей, независимо от размера их кошелька или праздничного бюджета,“- отметила Миквере. Она добавила, что объединение различных товаров не только помогает сократить расходы, но и более экологично.

Однако, когда дело доходит до новогодних украшений, есть несколько важных предметов, которые помогают создать уют и тепло в темную и холодную погоду. К ним относятся домашний текстиль и освещение. „Люди часто сосредотачиваются только на украшении елки дома. На самом деле, вы можете создать праздничную и уютную атмосферу дома, добавив в окна несколько светодиодных светильников или дополнив дом коврами и подушками,“- говорит дизайнер.

Не используйте слишком много цветов и стилей

Одной из главных ошибок при оформлении дома является использование слишком большого количества разных цветов и стилей одновременно.

„Чем меньше, тем лучше — это не просто красивая поговорка, а истина. Золотое правило заключается в том, что дом в более простом стиле требует минималистских украшений, а классический дом требует более богатых. При оформлении дома стоит выбрать один основной цвет и форму украшений. Затем дополните интерьер еще двумя оттенками или формами, а не выставляйте напоказ существующие украшения всех цветов и форм,“- сказала Миквере.

Об исследовании Онлайн-опрос на тему Рождества был проведен в октябре 2022 года исследовательской компанией Norstat от имени шведской мебельной компании IKEA. В опросе приняли участие 500 жителей Эстонии.