Иллюзия экономии: обещали дом энергокласса В, оказался D

История Гриффеля – одна из многих. Маркировка класса энергоэффективности не обязательно дает покупателю уверенность, что буква, указанная в объявлениях о недвижимости и строительном регистре, отвечает действительности. А человек, стремящийся приобрести экономное жилье, может остаться без обещанной экономии.

В случае нового дома изначальный энергокласс рассчитывается на основании проекта, т.е. обещаний девелопера. Но потом может выясниться, что готовый дом построен с другими окнами или вентиляцией, или его коридоры отапливают с помощью электричества.

Энергокласс рассчитывается по закону при условии, что в комнатах поддерживается температура в 21 градус. Поэтому часто изначальная маркировка уменьшается на одно деление. И все же бывают случаи, как у Гриффеля, когда уменьшение бывает и больше.

Настоящий энергокласс квартирного дома в Кеск-Пеэтри стал известен в ходе аудита энергокласса, заказанного девелопером до окончания гарантийного срока.