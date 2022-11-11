Иллюзия экономии: обещали дом энергокласса В, оказался D(8)
„Я выбрал этот дом в основном из-за энергокласса В“, - говорит Олави Гриффель, купивший дом в новехоньком жилом районе Кеск-Пеэтри. Теперь же я переехал в дом класса В, но все равно получил D“, - рассказывает он, пишет dv.ee.
История Гриффеля – одна из многих. Маркировка класса энергоэффективности не обязательно дает покупателю уверенность, что буква, указанная в объявлениях о недвижимости и строительном регистре, отвечает действительности. А человек, стремящийся приобрести экономное жилье, может остаться без обещанной экономии.
В случае нового дома изначальный энергокласс рассчитывается на основании проекта, т.е. обещаний девелопера. Но потом может выясниться, что готовый дом построен с другими окнами или вентиляцией, или его коридоры отапливают с помощью электричества.
Энергокласс рассчитывается по закону при условии, что в комнатах поддерживается температура в 21 градус. Поэтому часто изначальная маркировка уменьшается на одно деление. И все же бывают случаи, как у Гриффеля, когда уменьшение бывает и больше.
Настоящий энергокласс квартирного дома в Кеск-Пеэтри стал известен в ходе аудита энергокласса, заказанного девелопером до окончания гарантийного срока.