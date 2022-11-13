Сад, огород и цветник в ноябре — последние работы перед зимой (+ пара секретов)
Погода стремительно портится и выезжать из города на любимую дачу уже особо и не хочется… но надо! Чтобы сделать такие вылазки максимально эффективными, DELFI ДОМ&САД советует составить список нужных работ заранее.
К счастью, работ в ноябре в саду, огороде и цветнике не так уж и много, а трудоемких и масштабных, считайте, и вовсе нет. Давайте рассмотрим их по порядку.
Практически все садовые работы в ноябре — это про борьбу с вредителями и подготовку к зиме, а также грядущей весне (которая тоже может быть суровой к деревьям).
Исчерпывающий список садовых работ в ноябре выглядит вот так:
Профилактическая обработка от болезней и вредителей раствором медного купороса;
Санитарная обрезка деревьев и кустарников;
Укрытие растений в прикопе;
Удаление подпорок из-под веток плодовых деревьев;
Очистка штамбов взрослых деревьев от старой коры, лишайников;
Защита хвойных растений обвязыванием кроны тканым материалом;
Побелка штамбов и оснований скелетных ветвей;
Защита от грызунов и обвязка штамбов деревьев;
Уборка сада от мусора, листьев и растительных отходов;
Заготовка черенков для зимних прививок;
Обрезка лиан в начале ноября — актинидии, лимонника, винограда;
Обрезка корневой поросли у сирении, жимолости, вишни, сливы, алычи, боярышника, облепихи;
Заготовка семян декоративных деревьев и кустарников для подзимнего и весеннего посева;
Установка кормушек для птиц.
Все знают, как обвязкой защищают деревья от грызунов? Есть и другой способ — растительные остатки после уборки можно воткнуть вокруг саженца, создав частокол. Для этой цели подходят засохшие стебли флокса метельчатого, солидаго, гречихи сахалинской, обрезанные сухие ветки малины. Не забудьте обвязать их вокруг ствола веревкой.
Отдельного внимания заслуживает и защита деревьев от ожогов и морозобоин — побелкой на основе глины или же специальной акриловой краской для садовых деревьев. Высота — до 1,7 метра. И если за зиму защита “облезет”, не поленитесь повторить ее в конце февраля или начале марта.
Туи и можжевельники также нуждаются в особом уходе. Чтобы ветви не согнулись навсегда под тяжестью снега, их нужно обвязать шпагатом. Крону также следует защитить от солнечных ожогов, обернув ветви мешковиной (большие деревья можно только с южной стороны).
Собирать в огороде уже ничего не надо — время подзимнего посева и уборки. Кстати, сажать не поздно даже после выпадения первого снега.
Исчерпывающий список огородных работ в ноябре выглядит вот так:
Покупка семян для подзимних посевов моркови, свеклы, зелени;
Посев и посадка чеснока, лука шалота, лука севка, моркови, зелени, свеклы;
Мульчирование грядок с подзимними посевами (при наступлении заморозков)
Заготовка торфа, огородной земли, компоста, перегноя;
Постановка овощей и зелени на выгонку (лук, петрушка, сельдерей, свекла);
Уборка в теплице;
Перекопка почвы, уборка растительных остатков;
Борьба с грызунами: раскладывание отравленных приманок в саду и хранилищах;
Квашение капусты, мочение яблок.
Что бы вы ни сажали в ноябре, помните — все придется мульчировать, например, опилками, а лучше даже торфом. Поливать подзимние посадки не нужно. Если зима будет малоснежной, а у вас есть возможность приезжать на огород — подкидывайте снег на грядки. Кстати, даже выпавший первый снег подзимним посадкам не помеха, его можно просто смести в сторону и спокойно посадить то, что хотелось.
Ноябрь — самое время для заготовки разных видов грунта под создание почвенных смесей по весне. В магазинах не всегда есть нужное, так что лучше поработать сейчас. Проще всего ссыпать нужную землю в плотные полиэтиленовые пакеты и подписать их: песок речной, торф верховой, дерновая землю, перегной, опилки. Хранить можно где угодно, хоть в сарае на даче, хоть дома на балконе — промораживание пойдет только на пользу.
Ноябрьские хлопоты садовода включают укрытие на зиму всего, что еще не укрыто, а в промежутках — сбор лекарственных трав и посев растений на выгонку.
Исчерпывающий список работ в цветнике в ноябре выглядит вот так:
Клематисы: окончательное укрытие на зиму;
Розы: укрытие неткаными материалами, установка воздушно-сухого укрытия;
Крупнолистные гортензии, древовидные пионы: окончательное укрытие на зиму;
Закладка на зимнее хранение корнеклубней георгин, канн;
Мульчирование восточных лилий и установка укрытий от влаги;
Обрезка многолетников, наведение порядка в цветниках;
Подзимний посев однолетних и многолетних цветов;
Посадка тюльпанов и гиацинтов (если не промерзла почва);
Посадка растений на выгонку (тюльпаны, крокусы, ландыши, гиацинты);
Сбор лекарственных растений: алтей (корни), окопник (корни), остальник полевой (корни), ольха серая (соплодия).
Больше всего возни, пожалуй, с растениями в контейнерах — земля в них обычно полностью промерзает, так что растениям придется туго. Чтобы этого не произошло, выкопайте большие ямы и поставьте контейнеры в них так, чтобы растения оказались прикопаны “по шею”. Поверхность почвы замульчируйте, отступая от корневой шейки прикопанных растений, укройте лапником.
Хитрый способ хранения растений со “спящими” почками прямо в саду
Саженцы роз с открытой корневой системой и рассаду многолетников многие начинают получать уже в феврале и чтобы можно было сохранить их прямо в саду, придется подготовиться до того, как промерзнет почва.
Найдите хорошее, доступное место. Выройте яму глубиной 70-90 см и вставьте туда фанерный короб с крышкой, на крышку прибейте ручку. Накройте крышку клеенкой и присыпьте вынутой из ямы землей.
Когда придет время, расчистите место, снимите клеенку, поднимите крышку и поместите пакет с саженцами в короб, а потом снова все закройте. Снег не позволит растениям промерзнуть, а клеенка сохранит оптимальную влажность.