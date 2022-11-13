Сад, огород и цветник в ноябре — последние работы перед зимой (+ пара секретов)

Туи и можжевельники также нуждаются в особом уходе. Чтобы ветви не согнулись навсегда под тяжестью снега, их нужно обвязать шпагатом. Крону также следует защитить от солнечных ожогов, обернув ветви мешковиной (большие деревья можно только с южной стороны).

Отдельного внимания заслуживает и защита деревьев от ожогов и морозобоин — побелкой на основе глины или же специальной акриловой краской для садовых деревьев. Высота — до 1,7 метра. И если за зиму защита “облезет”, не поленитесь повторить ее в конце февраля или начале марта.

Все знают, как обвязкой защищают деревья от грызунов? Есть и другой способ — растительные остатки после уборки можно воткнуть вокруг саженца, создав частокол. Для этой цели подходят засохшие стебли флокса метельчатого, солидаго, гречихи сахалинской, обрезанные сухие ветки малины. Не забудьте обвязать их вокруг ствола веревкой.

Практически все садовые работы в ноябре — это про борьбу с вредителями и подготовку к зиме, а также грядущей весне (которая тоже может быть суровой к деревьям).

К счастью, работ в ноябре в сад у, огород е и цветник е не так уж и много, а трудоемких и масштабных, считайте, и вовсе нет. Давайте рассмотрим их по порядку.

Собирать в огороде уже ничего не надо — время подзимнего посева и уборки. Кстати, сажать не поздно даже после выпадения первого снега.

Исчерпывающий список огородных работ в ноябре выглядит вот так:

Покупка семян для подзимних посевов моркови, свеклы, зелени;

Посев и посадка чеснока, лука шалота, лука севка, моркови, зелени, свеклы;

Мульчирование грядок с подзимними посевами (при наступлении заморозков)

Заготовка торфа, огородной земли, компоста, перегноя;

Постановка овощей и зелени на выгонку (лук, петрушка, сельдерей, свекла);

Уборка в теплице;

Перекопка почвы, уборка растительных остатков;

Борьба с грызунами: раскладывание отравленных приманок в саду и хранилищах;

Квашение капусты, мочение яблок.

Что бы вы ни сажали в ноябре, помните — все придется мульчировать, например, опилками, а лучше даже торфом. Поливать подзимние посадки не нужно. Если зима будет малоснежной, а у вас есть возможность приезжать на огород — подкидывайте снег на грядки. Кстати, даже выпавший первый снег подзимним посадкам не помеха, его можно просто смести в сторону и спокойно посадить то, что хотелось.

Ноябрь — самое время для заготовки разных видов грунта под создание почвенных смесей по весне. В магазинах не всегда есть нужное, так что лучше поработать сейчас. Проще всего ссыпать нужную землю в плотные полиэтиленовые пакеты и подписать их: песок речной, торф верховой, дерновая землю, перегной, опилки. Хранить можно где угодно, хоть в сарае на даче, хоть дома на балконе — промораживание пойдет только на пользу.

Ноябрьские хлопоты садовода включают укрытие на зиму всего, что еще не укрыто, а в промежутках — сбор лекарственных трав и посев растений на выгонку.

Исчерпывающий список работ в цветнике в ноябре выглядит вот так: