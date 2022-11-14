Исследование: 86% жителей Эстонии считают важным, чтобы ванная комната была энергоэффективной и долговечной

„Люди стали вести себя более экономно, и многие потребительские решения, которые экономят деньги, сохраняют также природу“, – констатировал Эрки Орав, руководитель проекта Villeroy & Boch Gustavsberg Eesti. Он привел такой пример: если 15 лет назад смеситель класса энергопотребления А вообще не вызывал эмоций, то сегодня в Эстонии это выбор №1 по своей важности. Видно и стремление людей экономить воду. „На ванную комнату приходится 70% всей воды, потребляемой в доме, и около 30% этой воды буквально смывается прямо вниз, потому что в среднем человек ходит в туалет 5 раз в день“, – сказал Орав.

Исследование показало, что жители стран Балтии ценят энергоэффективность и долговечность ванной комнаты. Особенно важным это назвали жители Эстонии и Литвы – в обеих странах по 86% респондентов, однако так же считали только 71% норвежцев и 74% датчан. Так как ванную комнату обновляют в среднем два раза в жизни, она строится на долгие годы. Отсюда понятно, что долговечность ванной комнаты важна, отмечает Орав.

В качестве другого важного направления люди отметили соответствие производства сертифицированным стандартам устойчивого развития и снижение углеродного следа производства. И здесь лидировали страны Балтии: экологически чистое производство считают важным 86% литовцев и по 76% эстонцев и латышей. Так же считают 75% шведов и финнов и только 64% норвежцев и 63% датчан.

Если в целом для эстонцев важно, чтобы продукт был местного происхождения, то местное происхождение товаров для ванной комнаты считают важным только 40% опрошенных. Однако местное происхождение товаров для ванной комнаты важно для 60% шведов.

В опросе NEPA, проведенном в странах Балтии и Скандинавии, приняли участие 2100 человек, которые за последние 10 лет отремонтировали ванную комнату, или купили дом с новой ванной комнатой, или планируют сделать это в ближайшие 2 года.