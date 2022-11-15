ФОТО | Поспешите! Популярное рождественское украшение от IKEA могут быстро раскупить и в этом году

По словам представителя магазина IKEA, в этом году запасов популярного абажура больше, чем было в прошлом. Несмотря на это, магазин не уверен, что спрос не превысит количество товаров на складе, поэтому советует все же приобрести звезду заранее, пока они точно есть в продаже, а не в последний момент.

В этом году IKEA продает несколько вариантов звезд STRÅLA различных цветов и с разными узорами. Для лампы необходимо купить две части: собственно абажур в форме звезды и к нему либо подвесной шнур, либо основание для настольной лампы. Ну и, конечно же, лампочку.

P.S. Если вы все же не успеете приобрести такую звезду в IKEA, то выход есть: очень похожие звезды перед Рождеством обычно (но не обязательно) продаются во многих строительных магазинах. Например, в Bauhaus или K-Rauta.