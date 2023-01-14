Энергетика кухни: какие продукты можно запасать, а какие нет

Существует множество примет о еде. Многие люди интересуются тем, как обрабатывать и готовить еду, но мало кто обращает внимание на то, как правильно нужно ее хранить.

Сахар

Сахар ассоциируется со сладкой жизнью, с позитивом. Согласно приметам, этот продукт может запасаться в больших количествах. Лучше всего сахар хранить в темном месте и подальше от кухни, хотя нарушение этого правила особых проблем принести не должно. Сахар полезен для энергетики дома, так что этот продукт запасать в некоторых случаях даже необходимо — например, если в семье разлад и прохлада.

Соль

Ни в коем случае не держите в доме много соли. Приметы говорят о том, что если держать дома больше одной упаковки соли, это может привести к проблемам во взаимоотношениях с близкими людьми. Также много соли — это всегда к унынию, дурным воспоминаниям.

Приправы, специи и пряности

Почти все специи, приправы и пряности можно смело запасать, но не нужно делать так, чтобы от них шкафы ломились. Плохого в этом ничего нет, но и пользы тоже никакой. Почти все приправы в больших количествах благотворно влияют на энергетику дома. К таковым можно отнести корицу, базилик, лавровый лист, кориандр, имбирь. Не стоит хранить дома слишком много сушеного чеснока и перца. В малых количествах они будут отпугивать нечисть и негативную энергию, но если чеснока и перца будет слишком много, в таком доме будет сложно засыпать и отдыхать.

Фрукты и овощи

Запасть фрукты и овощи в больших количествах не стоит только исходя из практических соображений, ведь они могут попросту испортиться. Тем не менее, в доме всегда должны быть фрукты и овощи, потому что они сами по себе благотворно влияют на энергетику человека — как, скажем, цветы или другие растения. Они повышают физический тонус.

Старайтесь запасать те продукты, которые полезны для вашей энергетики. Эксперты рекомендуют относиться к еде и организации ее хранения более ответственно, ведь питание — это то, отчего зависит наша удача, здоровье и настроение.