Обман стоил дорого! Как жильцы рядных домов выиграли суд у девелопера

Девелоперский проект, о котором идет речь, был завершен в 2015 году. Вскоре после заселения жители трех рядных домов начали подозревать, что класс энергоэффективности их новых жилищ оказался ниже обещанного продавцом.

Жильцы привлекли экспертов, в результате выяснилось, что на самом деле энергомаркировка рядных домов отнюдь не В, а всего лишь С и D.

Поначалу жильцы требовали, чтобы девелопер AleviKinnisvara OÜ привел их рядные дома в порядок, чтобы они соответствовали заявленному классу энергопотребления. Однако стороны так и не смогли договориться о том, какие именно строительные работы для этого необходимы.

Начался судебный процесс, который длился в общей сложности два года и завершился победой жильцов.

Девелоперская компания должна выплатить около 40 000 евро в качестве компенсации за каждый рядный дом плюс штрафы за просрочку платежа, которые составили почти 10 000 евро на каждого жителя, а также погасить судебные издержки.