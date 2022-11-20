Как во время использования бытовой техники экономить энергию, чтобы счет за электричество стал меньше?(4)
В наших домах бытовые устройства являются одними из самых больших потребителей энергии, в связи с чем нередко люди стараются стирать белье или включать посудомоечную машину в такое время, когда электричество самое дешевое. Однако существует еще целый ряд хороших способов экономить энергию, используя бытовую технику.
При покупке устройств обратите внимание на их класс энергоэффективности
„Одним из самых простых способов удержания расхода энергии под контролем является приобретение устройства с хорошим классом энергоэффективности. На всех продаваемых в Европейском союзе бытовых устройствах, например, на холодильниках, посудомоечных или стиральных машинах, должна быть маркировка энергоэффективности со шкалой A-G“, – рассказал тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар.
Логика проста – устройства с обозначением A являются самыми энергоэффективными, а с обозначением G – наименее эффективными. По словам Пеннара, в отношении такой маркировки важно учитывать, что в 2021 году она несколько изменилась. Если раньше в магазинах можно было найти устройства с маркировкой, например, A++, то сейчас самым высоким уровнем является A. Это означает, что теперь устройства с маркировкой B или C тоже являются достаточно энергоэффективными.
Температура воды
Совершенно понятно, что все эстонцы одновременно не бросятся покупать новые бытовые устройства, однако стоит знать, как можно экономить расходы на энергию и при использовании уже имеющихся устройств.
„Помимо непосредственно типа стиральных машин, самым большим фактором при расходе энергии является температура воды. Основная часть энергии как посудомоечных, так и стиральных машин используется именно для нагрева воды, и поэтому, по возможности, стоит подумать о мойке или стирке более холодной водой. Стиральные машины Samsung BESPOKE AI используют специальную технологию AI EcoBubble, которая позволяет лучше стирать одежду именно при низких температурах, чтобы экономить больше энергии“, – рассказал Пеннар. Кроме того, в случае некоторых изделий стирка более прохладной водой и вовсе является требуемым условием, так как такой режим стирки позволяет дольше сохранять вещи в лучшем состоянии.
Различные функции сушилки
Если для сушки одежды используется отдельная сушилка, то для экономии энергии стоит лучше разобраться в ее функциях. Чем интенсивнее сушка, тем больше энергии потребляет устройство. Поэтому нужно определить, какой тип сушки требуется одежде.
„В современных сушилках помимо программ сушки предусмотрены дополнительные функции, которые работают на заднем фоне для экономии энергии. Например, сушилки Samsung использующие технологию AI Dry, автоматически проверяют состояние одежды и соответствующим образом адаптируют мощность машины, что также помогает экономить энергию“, – рассказал Пеннар.
Осмотрите холодильник
В случае холодильника Пеннар советует убедиться, что он настроен на подходящую температуру, а также осмотреть морозильник.
Желательно, чтобы температура холодильника была от 3 до 5 градусов, а у морозильника от -15 до -18 градусов. Кроме того, следует обязательно осмотреть и морозильник. Если расположенные внутри него полки и охлаждающие элементы покрыты льдом, их нужно разморозить, чтобы они могли работать максимально эффективно.
„В морозильниках Samsung BESPOKE для этого предусмотрена технология No Frost, которая не позволяет льду или инею образовываться в морозильной камере. Кроме того, холодильник можно переключать на некоторое время в т.н. режим отпуска. Это позволит экономить расходуемую холодильником энергию, когда вы уезжаете из дома в отпуск или по делам на более продолжительное время“, – объяснил Пеннар.