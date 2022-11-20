Как во время использования бытовой техники экономить энергию, чтобы счет за электричество стал меньше?

При покупке устройств обратите внимание на их класс энергоэффективности



„Одним из самых простых способов удержания расхода энергии под контролем является приобретение устройства с хорошим классом энергоэффективности. На всех продаваемых в Европейском союзе бытовых устройствах, например, на холодильниках, посудомоечных или стиральных машинах, должна быть маркировка энергоэффективности со шкалой A-G“, – рассказал тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар.



Логика проста – устройства с обозначением A являются самыми энергоэффективными, а с обозначением G – наименее эффективными. По словам Пеннара, в отношении такой маркировки важно учитывать, что в 2021 году она несколько изменилась. Если раньше в магазинах можно было найти устройства с маркировкой, например, A++, то сейчас самым высоким уровнем является A. Это означает, что теперь устройства с маркировкой B или C тоже являются достаточно энергоэффективными.

Температура воды



Совершенно понятно, что все эстонцы одновременно не бросятся покупать новые бытовые устройства, однако стоит знать, как можно экономить расходы на энергию и при использовании уже имеющихся устройств.



„Помимо непосредственно типа стиральных машин, самым большим фактором при расходе энергии является температура воды. Основная часть энергии как посудомоечных, так и стиральных машин используется именно для нагрева воды, и поэтому, по возможности, стоит подумать о мойке или стирке более холодной водой. Стиральные машины Samsung BESPOKE AI используют специальную технологию AI EcoBubble, которая позволяет лучше стирать одежду именно при низких температурах, чтобы экономить больше энергии“, – рассказал Пеннар. Кроме того, в случае некоторых изделий стирка более прохладной водой и вовсе является требуемым условием, так как такой режим стирки позволяет дольше сохранять вещи в лучшем состоянии.