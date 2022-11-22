Жилищный кредит: 9 моментов, кроме процентной ставки, на которые следует обратить внимание

Часто люди отдают предпочтение предложению одного или другого банка, основываясь исключительно на размере процентной ставки по принципу: „чем меньше – тем лучше“. А зря! В долгосрочной перспективе эта стратегия может оказаться не столь выгодной.

„К принятию решения о ходатайстве и подписанию договора о жилищном кредите всегда – и особенно сейчас – стоит подходить взвешенно, детально изучить все условия, продумать финансовые потоки вашей семьи“, – советует руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель. Внимательный и точный расчет сегодня заложит крепкий фундамент вашего дома на последующие десятилетия и кредит не будет „камнем на шее“.

Рассказываем о 9 важных моментах в договоре, на которые следует обратить внимание:

1. Повседневные банковские комиссии

При подписании договора о получении жилищного кредита банк обычно исходит из того, что вы станете его клиентом, и хочет, чтобы ваша зарплата шла в тот же банк. Поэтому очень важно убедиться, что ежедневные услуги банка, такие как платежи, банковские карты, „управление“ счетом или весь банковский пакет по приемлемым для вас ценам даже в течение длительного периода времени.

2. Стоимость оформления договора и услуги нотариуса

Иногда плата за оформление договора может быть достаточно высокой. Порой банки проводят акции, когда можно получить кредит без платы за заключение договора. Также стоит обратить внимание, кто и сколько платит за услуги нотариуса.

3. Какой будет график выплат – регулярный аннуитетный или фиксированный?