23.11.2022, 10:33
Второе жилье есть у 120 000 жителей Эстонии, в том числе у 27 000 - за границей(6)
ФОТО: | Shutterstock
Помимо постоянного места жительства, у 9% жителей Эстонии имеется также второе место жительства, пишет rus.err.ee.
Об этом сообщил в среду Департамент статистики на основании анализа данных последней переписи населения.
В общей сложности второе жилье есть у 120 000 жителей Эстонии или у 9% всего населения.
Вторым местом жительства считается жилое помещение, с которым на протяжении прошедшего года был связан человек или члены его семьи, однако в котором не жили постоянно.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.