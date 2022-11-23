Недвижимость
23.11.2022, 10:33

Второе жилье есть у 120 000 жителей Эстонии, в том числе у 27 000 - за границей

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1496071604
ФОТО: Grand Warszawski | Shutterstock

Помимо постоянного места жительства, у 9% жителей Эстонии имеется также второе место жительства, пишет rus.err.ee.

Об этом сообщил в среду Департамент статистики на основании анализа данных последней переписи населения.

В общей сложности второе жилье есть у 120 000 жителей Эстонии или у 9% всего населения.

Вторым местом жительства считается жилое помещение, с которым на протяжении прошедшего года был связан человек или члены его семьи, однако в котором не жили постоянно.

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