Ищете выход из темноты? Найдите для своего дома подходящий светитльник

Светильники обычно подбираются очень долго, поэтому ознакомлению с вариантами и продумыванию разных сценариев стоит уделить время. Сегодня существуют очень интеллектуальные световые решения, сочетающие в себе прекрасный дизайн и функциональность. Однако, если обилие вариантов затрудняет принятие решения, стоит обратиться за советом к консультантам салона Moodne Valgustus и поиграть с различными вариантами света в его шоуруме, чтобы сделать правильный выбор.

В первой части шоурума выставлены дизайнерские светильники, которые можно хорошо рассмотреть при дневном свете, а благодаря потолочным поверхностям разной высоты можно представить, какие пропорции подойдут вашему дому.

При выборе дизайна светильника разумно учитывать, каковы его пропорции в помещении. В лофте с высокими потолками большие люстры – не проблема, а вот в квартиру с обычной высотой потолка они могут подойти не так хорошо.

Зона „черного ящика“ (blackbox) шоурума Moоdne Valgustus предназначена для открытия таких источников света. Там можно изолировать дневной свет и своими глазами увидеть, что означают разные степени световой температуры и интенсивности, как распространяется свет и какова цветопередача. Это среда, в которой любой желающий может проверить возможности света практически.

Ответив на эти вопросы, вы сможете более точно продумать, какая температура и интенсивность света нужны в разных местах и какими техническими возможностями должен обладать каждый светильник.

При выборе освещения помещения стоит начать с функциональности. Сколько света нужно в комнате? Достаточно ли освещены часто используемые места, такие как кухня, прихожая, ванная комната? Как открыть дневному свету углы, скрытые в тени? Как выделить предметы искусства и другие заметные детали? Какое настроение должен создавать свет в помещении?

В мире освещения, помимо красивого дизайна, появляется все больше умных технических решений, которые делают домашнее освещение увлекательным проектом. К 30-летнему юбилею шоурум Moоdne Valgustus на бульваре Рявала преобразился, что значительно упрощает поиск подходящего освещения.

Поскольку все более распространенным типом освещения становится рельсовое, решения также становятся все более изобретательными. Например, магнитные рельсы несколько дороже, но они значительно увеличивают различные возможности и удобство использования: скажем, расположение светильников на магнитных рельсах очень легко изменить по желанию.

Современные диммируемые источники и системы света позволяют регулировать не только интенсивность света, но и температуру света , чтобы создать идеальное освещение для ваших текущих потребностей – яркий свет с более холодным оттенком для работы, теплый и мягкий свет для отдыха и релаксации.

С помощью рельсовых светильников можно создать функциональное общее освещение и при этом направить свет на различные объекты или поверхности. Рельсовое освещение чрезвычайно гибко с точки зрения различных потребностей использования помещения.

Рельсовые системы могут быть фокусом всего помещения, но есть и решения, при которых рейлинги и размещенные на них светильники остаются совершенно незаметными, выполняя лишь функциональные задачи. Рельсовые системы освещения можно использовать как на потолке, так и на стене. Рейлинги могут быть установлены непосредственно на стене, они также бывают подвесными или встроенными.

Часто ошибочно считается, что модные рейлинги подходят только для современных помещений типа лофт или диктуют определенный стиль в интерьере. На самом деле рельсовые светильники прекрасно подходят и для вполне классического интерьера, ведь одна из лучших особенностей рельсов – это огромный выбор различных решений.

Рельсовые системы освещения, безусловно, являются одной из важнейших составляющих современных тенденций освещения, и эксперты Light24 с многолетним опытом работы видят, что с каждым годом они становятся все более популярными.

В дополнение к обычным направленным светильникам и прожекторам на рейлингах также можно разместить более декоративные подвесные светильники, поэтому, при желании, все потребности помещения в освещении могут быть решены с помощью рейлингов.

Узнайте больше о различных идеях о том, как использовать рельсовые светильники в своем жилище.

Поскольку системы рельсового освещения состоят из множества различных компонентов, разумно перед принятием решения проконсультироваться со специалистом, чтобы все необходимые детали подошли друг к другу и результат был идеальным.

Специалисты Light24 с радостью проконсультируют и помогут настроить до последней детали систему трекового освещения, максимально подходящую для вашего помещения.

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Гибкие специалисты готовы помочь и заставить ваш дом сиять

Чтобы создать в своем доме такое освещение, которое подходит именно для его обитателей, при выборе решения для всего дома или даже только одного источника света разумно проконсультироваться со специалистом по освещению. В салоне Laterna Magica, расположенном на границе Кадриорга и центра Таллинна, все вопросы и проблемы, связанные с освещением, можно обсудить со специалистами.

Диммирование – одно из самых простых, дешевых и удобных решений для обеспечения легкости и уюта одновременно. Оно позволяет контролировать яркость освещения в зависимости от дневного света, настроения или деятельности. Однако LED-освещение и технологические разработки сделали это довольно сложным, поэтому перед покупкой светильника всегда следует проверять, совместимы ли кабель, светильник и настенный диммер. В салоне освещения Lantern Magica можно получить консультацию по этому поводу, здесь клиенту помогут найти решения даже для более сложных задач.