Какие вещи в доме способны привлечь процветание и финансовое благополучие

Очень важно иметь в доме пассивные источники удачи. Именно о них как раз и пойдет речь далее. Совсем не обязательно использовать их всех, достаточно будет одной-двух вещей, рассказали эксперты сайта dailyhoro.ru.

Свежие фрукты

Обязательно ставьте дома на видном месте тарелку с цитрусовыми. Такие фрукты несут в себе мощную энергию, которая может дать вам силу воли, повысить продуктивность и оказать помощь в фокусировке внимания.

Благовония

Любые благовония на основе цитрусовых, мяты, бергамота, фиалки и сандала помогают в обретении финансовой удачи и в повышении продуктивности. Вы можете зажигать свечи с такими ароматами, либо пользоваться специальными лампами, ароматическими палочками.

Растения

Из растений самыми лучшими талисманами для привлечения и удержания финансовой удачи являются лимонное дерево и денежное дерево, именуемое также толстянкой. Такие растения полезно ставить в рабочем домашнем кабинете или рядом с тем местом, где вы работаете. При желании можно даже завести таких зеленых друзей в офисе.

Камни-талисманы

Яшма. Этот камень благотворно влияет в целом на энергетику помещения. Положите его в центре комнаты, где вы работаете. Можно положить его на кухне или в спальне, если вы дома не работаете, а только отдыхаете. Также он будет полезным дополнением для рабочего места вне родных стен.

Сердолик. Это камень, сочетающий в себе силу стихии Огня и Воздуха. Он крайне полезен для тех людей, которые хотят всегда оставаться мотивированными и полными сил. Это великолепный финансовый талисман для дома, который можно брать с собой по делам или на работу, в магазин за покупками.

Топаз. Это минерал стихий Воздуха и Воды. Он невероятно силен и помогает гармонизировать сознание человека, настраивает его на правильный лад и помогает искать решения в сложных жизненных ситуациях. Этот камень очень помогает тем. Кто постоянно общается по работе. Он повышает коммуникабельность и дарит внутреннюю легкость.

Осиновые прутья