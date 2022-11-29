Прогноз: Euribor будет расти дальше до следующего лета

В ноябре 12-месячный Euribor составлял 2,686%, шестимесячный – 2,168%, а трехмесячный – 1,737%. В Эстонии наиболее следят за шестимесячным Euribor, на которой основана процентная ставка большей части кредитов на недвижимость.

Экономисты МВФ прогнозировали в этом году повышение Euribor до 2,25%, а в первом полугодии следующего года – до 2,5%. Caixabank предполагает, что к концу года шестимесячный Euribor вырастет до 2,35%, а в следующем году – до 2,66%.

Прогноз, основанный на данных Chatham, показывает, что в конце года шестимесячный Euribor составит 2,51% и в следующем году продолжит расти, достигнув в мае целых 3,15%.