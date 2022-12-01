ЭКСПЕРТ | Восстанавливать ли старые окна или заменить их на новые?
С наступлением первых зимних морозов большое значение приобретает домашнее тепло и качественные окна, защищающие от ветра. Если дома холодно, стоит знать, в каких случаях реставрировать окна, а когда заменить на новые.
„Реставрировать или заменять окна зависит в первую очередь от материала окна и текущей ситуации. Если окно было сделано по спецзаказу в свое время и имеет какую-то художественную и историческую ценность, то его конечно стоит реставрировать,“- говорит Мадис Тарум, руководитель компании по реставрации окон и дверей Scandinor.
Реставрация сохраняет первоначальный облик здания
Если оригинальные окна здания сохранились хотя бы частично, их тоже можно отреставрировать. Возможность сохранения архитектурной и исторической ценности здания часто говорит в пользу реставрации окон. „Окна чаще восстанавливают в районах или зданиях, имеющих историческую и сентиментальную ценность, конечно, не все окна там стоит восстанавливать, потому что в 80-х и 90-х годах часто устанавливались окна, которые не были совместимы с защитой исторического наследия,“- говорит Тарум, добавляя, что в таких случаях лучше обратиться к специалистам и провести экспертизу.
Если есть желание отреставрировать окно, но оно в плохом состоянии и сгнило, то его можно восстановить частично, а невосстанавливаемую сделать новую. „Например, в зданиях, которые долгое время не использовались и не отапливались, окна могут быть в очень плохом состоянии и восстановлению не подлежат,“- сказал Мадис Тарум.
Как новые, так и восстановленные окна сохраняют тепло
Окна не всегда можно восстановить, но даже если вы решите заменить их на новые, вы сможете сохранить их первозданный вид. „Возможно изготовление новых окон с учетом периода и архитектуры здания и с использованием традиционных методов отделки, сохраняющих в окнах облик той эпохи,“- говорит руководитель Scandinor. В Эстонии есть несколько компаний, специализирующихся на реставрации окон, которые могут отреставрировать даже самое сложное окно.
Низкая энергоэффективность старых окон часто приводит к замене окон на новые. По словам руководителя Scandinor, обеспечить тепло в помещении можно как с отреставрированными, так и с новыми окнами. „В случае реставрации окна его стекла также могут быть заменены на более современные. На сегодняшний день теплопроводность стандартного окна составляет 0,8-0,9 Вт/(мК), и это также может быть обеспечено с помощью отреставрированного окна,“ — сказал Мадис Тарум и добавил, что на удержание тепла окнами также влияет способ их установки. „Если оконная рама не установлена прямо в косяке, теплый воздух может иногда выходить наружу, а холодный в комнату,“- сказал он.
Преимуществом реставрации старых окон часто может быть оконная створка толщиной в стену, теплоизоляцию которой тоже следует учитывать. Более толстая рама означает, что между внешней и внутренней рамой имеется больший воздушный зазор.
В случае капитального ремонта стоит заменить окна
Окна можно реставрировать и заменять независимо от сезона. Если в здании планируется капитальный ремонт, разумнее заменить окна на новые. „Однако, если замена окон или дверей является единственной плановой работой, их обязательно стоит отреставрировать, ведь к замене окон также относятся различные фасадные и интерьерные работы, замена подоконников и т.д. В этом случае стоило бы подумать о замене окон вместе с остальными ремонтными работами, ведь тогда это дешевле и разумнее,“- сказал Тарум. Он добавил, что если капитальный ремонт не планируется, то стоило бы подумать о реставрации окон.
Принимая решение о восстановлении или замене окна, стоит провести визуальный осмотр окон и, по возможности, выяснить, серийное ли это производство или спецзаказ и является ли это здание памятником архитектуры. „При принятии решения вы также можете получить помощь в городском архиве, где по старым фотографиям или чертежам видно, оригинальные это окна или нет. Если это оригинальные окна и они в значительной степени сохранились, то однозначно стоит реставрировать старые окна,“- подтверждает Мадис Тарум.
По словам Тарума, требования и условия охраняемых территорий исторического наследия, где окна могут подлежать охране, нужно рассматривать отдельно, поэтому их обязательно нужно реставрировать.