ЭКСПЕРТ | Восстанавливать ли старые окна или заменить их на новые?

„Реставрировать или заменять окна зависит в первую очередь от материала окна и текущей ситуации. Если окно было сделано по спецзаказу в свое время и имеет какую-то художественную и историческую ценность, то его конечно стоит реставрировать,“- говорит Мадис Тарум, руководитель компании по реставрации окон и дверей Scandinor.

Реставрация сохраняет первоначальный облик здания

Если оригинальные окна здания сохранились хотя бы частично, их тоже можно отреставрировать. Возможность сохранения архитектурной и исторической ценности здания часто говорит в пользу реставрации окон. „Окна чаще восстанавливают в районах или зданиях, имеющих историческую и сентиментальную ценность, конечно, не все окна там стоит восстанавливать, потому что в 80-х и 90-х годах часто устанавливались окна, которые не были совместимы с защитой исторического наследия,“- говорит Тарум, добавляя, что в таких случаях лучше обратиться к специалистам и провести экспертизу.

Если есть желание отреставрировать окно, но оно в плохом состоянии и сгнило, то его можно восстановить частично, а невосстанавливаемую сделать новую. „Например, в зданиях, которые долгое время не использовались и не отапливались, окна могут быть в очень плохом состоянии и восстановлению не подлежат,“- сказал Мадис Тарум.

Как новые, так и восстановленные окна сохраняют тепло

Окна не всегда можно восстановить, но даже если вы решите заменить их на новые, вы сможете сохранить их первозданный вид. „Возможно изготовление новых окон с учетом периода и архитектуры здания и с использованием традиционных методов отделки, сохраняющих в окнах облик той эпохи,“- говорит руководитель Scandinor. В Эстонии есть несколько компаний, специализирующихся на реставрации окон, которые могут отреставрировать даже самое сложное окно.