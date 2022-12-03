Квартира через суд: семья судится с городом из-за того, что им не дают муниципальное жилье(2)
Жительница Таллинна Наталья (имя изменено) с семьей уже восемь лет стоит в очереди на муниципальное жилье. „У нас с мужем проблемы с передвижением, у нас двое детей, и мы вынуждены снимать жилье за огромные деньги! – рассказывает она. – У Таллинна есть квартиры, но город отдает их постоянно другим людям. И нам пришлось подать на город в суд, чтобы хоть как-то восстановить справедливость“. Мэрия Таллинна заверяет, что все по закону. Но в течение недели чиновники не смогли ответить, сколько судов из-за квартир у них было за последние годы, пишет „МК-Эстония“.
„Я из России, – начинает свой рассказ Наталья. – Приехала в Эстонию в 2014 году. В 2015‑м у нас с мужем родилась дочка. И мы сразу же встали в очередь на муниципальное жилье“.
Не в ту очередь
Наталья отмечает, что у ее мужа – полная нетрудоспособность, проблемы со здоровьем у него с детства „Родовая травма. Он на 100% инвалид, – отмечает она. – У него эпилепсия, и приступы бывают довольно часто. Последствия от них могут длиться по два-три дня“.
Годы шли, а подходящую квартиру семье, по словам Натальи, все не предлагали.
„В 2019 году у меня во время беременности случился инсульт, – рассказывает она. – Я тогда ждала уже второго ребенка, и на фоне сахарного диабета, как мне сказали врачи, произошло кровоизлияние в мозг. Меня увезли на скорой в больницу, муж остался один с дочкой. Потом спустя какое-то время меня выписали домой, но я фактически была лежачей больной. И муж, который сам инвалид, ухаживал за мной и дочкой“.
Потом, продолжает Наталья, ее здоровье несколько восстановилось, но левая рука и левая нога до сих пор нормально не функционируют. „И инвалидов в нашей семье стало двое“, – вздыхает она.
Идеальный вариант
Вскоре начались проблемы с речью и у дочери.
„У нее диагностировали селективный мутизм, – объясняет Наталья. – То есть она перестала говорить в незнакомых местах. Надо было ее водить по специалистам. И в школе она тоже обычно не говорит“.
И на фоне всех этих проблем вдруг случилось чудо: освободилась муниципальная 4-комнатная квартира в доме на улице Викерлазе.
„С балконом, с хорошей планировкой, с идеальным расположением! – описывает Наталья. – Так как у нас нет машины, то мы всю свою жизнь обустроили поблизости. Рядом садик, специалисты для дочки, школа, „Медикум“, откуда, если что, может прийти медсестра. Это значит, что если бы мы туда переехали, нам ничего особо не пришлось бы менять…“
Наталья тут же написала заявление на эту квартиру и стала ждать.
„Но прошло время, и нам сообщили, что квартиру отдали более нуждающемуся человеку, – вздыхает она. – Ну отдали – и отдали, мы попечалились и стали жить дальше. А через еще некоторое время ее снова выставили как свободную. Не знаю, что там случилось. И мы снова написали заявление“.
Но квартиру снова отдали другим людям.
„Я была в шоке! – рассказывает женщина. – Ведь мы идеально подходили по всем критериям. И я написала письмо тогдашнему вице-мэру по жилищным вопросам с просьбой объяснить, почему квартиру отдали другим людям. Вице-мэр не ответила, но мне перезвонил ее советник и сказал: „Вы знаете, у этой семьи очень сложная ситуация: трое детей, лежачий ребенок… Поэтому и решили отдать это жилье им“. Ну, тогда понятно. Мы, конечно, расстроились, но поняли: есть люди, которым действительно нужнее“.
„Это был сговор!“
Прошло какое-то время, Наталья почти перестала переживать из-за этой квартиры – хотя порой, идя в садик или поликлинику, нет-нет, да и смотрела со вздохом на окна идеального для них жилья.
„И вот однажды в Фейсбуке я наткнулась на пост в одной из групп, – рассказывает она. – И там женщина писала про муниципальное жилье, спрашивая, есть ли оно в других районах, поскольку на Раадику она не хотела. И многие комментировали. Вдруг я натыкаюсь на комментарий одной женщины, которая рассказывает, что они недавно получили квартиру на улице Викерлазе! И дом тот же, о котором мы мечтали!“
Наталья показывает скриншоты комментариев, в которых женщина рассказывает, что они стояли одновременно в двух очередях – как молодая семья и по социальным причинам (так как у нее муж – инвалид). Но вовремя не подтвердили, что по-прежнему нуждаются в жилье, и их с одной из очередей сняли.
„Мы уже и не надеялись что-либо получить, так как не пришли отмечаться, – писала та женщина. – Но вот весной получили. Там разные правила, мы думали, что с другой очереди они нас тоже сняли. Но они нам сами позвонили“.
Наталья возмутилась: „То есть мы годами стоим в очереди на муниципальное жилье, исправно все подтверждаем и пишем заявления, а есть люди, которых с очереди сняли, так как они не пришли отмечаться, и потом им же квартиру и дают!“
Женщина также выяснила, что чиновница из управы Ласнамяэ напрямую звонила этой семье: „То есть, когда освобождается квартира, они собирают все заявления от желающих на нее, и потом на комиссии обсуждают, кто больше всего нуждается и кому эту квартиру дать. Так вот, член комиссии звонила этой семье и говорила быстро писать заявление на эту квартиру“.
Два года судов
Семья тут же подала заявление на пересмотр решения жилищной комиссии. И прикрепила к ходатайству все эпикризы.
„Просим повторно рассмотреть решение жилищной комиссии от 18.03.2020, поскольку особые потребности нашей семьи не были учтены, – написал в ходатайстве муж Натальи. – Мы оба являемся инвалидами, наши нарушения мешают в повседневной жизни. На момент подачи ходатайства в 2020 году у нас обоих была 100-процентная потеря трудоспособности. У нас двое детей дошкольного возраста (5 лет и 1 год), у одного ребенка особые образовательные потребности (селективный мутизм). Ребенок не может говорить в незнакомых местах, нам нельзя менять привычный садик, до школы остался всего 1 год, и мы хотели пойти в знакомую школу поблизости, где она уже посещала кружок по интересам и не боится в нее заходить. Из других районов ни я (у меня эпилепсия, и я не могу сопровождать и брать на руки детей, везти коляску), ни моя супруга (после перенесенного инсульта рука не работает в полной мере, двигательные проблемы) не можем возить детей на автобусе, пешком получается очень длинное расстояние, супруга не может долго ходить“.
Но снова семья получила отказ. Тогда Наталья с мужем обратились к канцлеру права. Канцлер права нашла недочеты в работе чиновников и написала письмо тогдашнему старейшине Ласнамяэ Владимиру Свету, что управа Ласнамяэ не оценила в полном объеме потребности семьи в жилье, а когда отказала семье в муниципальном жилье, то в своем решении чиновники Ласнамяэ не сообщили им о причинах отказа и возможностях его опротестовать.
Наталья с мужем тем временем подали в суд. Так как были уверены: что-то здесь явно нечисто!
„Чиновники дают муниципальные квартиры не тем, кто действительно нуждается, а тем, кто им больше нравится, – утверждает женщина. – Я, кстати, увидела потом эту женщину с тремя детьми на детской площадке. У нее все дети здоровы, никаких лежачих больных там нет! Не знаю, что там за инвалидность у ее мужа – ходит, говорит, курит как паровоз. Я видела у него только слуховой аппарат“.
Но первый суд Наталья с мужем проиграли. Однако они подали апелляцию, и дело до сих пор еще рассматривается.
„Что интересно, юрист управы Ласнамяэ утверждал, что в этой квартире, из-за которой мы судимся, балкона нет, – рассказывает женщина. – Мы сняли видео, где видно, что у этой квартиры есть балкон! Он даже не удосужился проверить, прежде чем суду писать ответ“.
Еще, добавляет она, был любопытный момент, когда во время суда их семье все-таки предложили муниципальную квартиру!
„Но на Раадику, – вздыхает Наталья. – И 3-комнатную. Мы отказались: во‑первых, там аренда – в четыре раза выше, чем на Викерлазе. То есть за 73 кв.м. придется платить 140 евро. А тут за 79 кв.м. будет 40 евро аренда. Во-вторых, Раадику – все же далеко. У нас тут школа и садик, поликлиника. Муж сам не сможет детей водить, а я, когда выйду на работу, не буду успевать. Плюс она не на первом этаже, а у нас проблемы с передвижением, и надо именно на первом. В общем, мы отказались. А управа торжествующе написала суду: мы им предлагали муниципальное жилье, но они отказались“.
Впереди – неизвестность
Наталья с мужем и детьми уже много лет живет в съемной квартире – аккурат через мост от квартиры их мечты.
„Эта квартира – 3-комнатная, но в одной из комнат хранятся вещи хозяина и наши вещи, – говорит она. И показывает на закрытую комнату-склад – где ручки на двери просто нет. – Так что мы вчетвером – в двух комнатах. Аренда – 550 евро в месяц плюс коммуналка. Получается где-то 700. Но недавно хозяин сказал, что поднимет аренду, и с весны будет уже 650 евро в месяц“.
Она добавляет, что после инсульта она не может залезать в высокую ванну, да и ее муж тоже неоднократно получал травмы во время приступов в ванной.
„Но хозяин против переделок и не хочет, чтобы тут была душевая кабина, – говорит Наталья. – А в муниципальном жилье – как раз душ. К тому же планировка квартиры открытая, мужу негде закрыться во время и после приступов, дети все это видят, и это очень влияет на них. Арендная плата вместе с коммунальными услугами превышает размер наших пенсий, средств на реабилитацию и лечение не остается совсем“.
Наталья не знает, что будет дальше. Суммарный доход семьи, по словам Натальи, – 900 евро в месяц. 700 они выкладывают за жилье, из них 500 им компенсирует управа Ласнамяэ. На оставшиеся деньги семья живет.
Наталья по профессии – логопед, и до второй беременности работала на двух работах. Но сейчас еще не восстановила здоровье до конца, чтобы приступить к работе, да и за детьми присматривать надо.
„Младший еще не ходит в садик, – говорит она. – И нужно за ним присматривать. На мужа детей по факту не оставишь: у него в любой момент может случиться приступ, и он не сможет за ними ухаживать. У него классические приступы, с судорогами, с пеной, и после этого он обычно по 6–7 часов спит. И бывает по 8–15 приступов в месяц. И муж выйти на работу не может: раньше, когда город предлагал рабочие места, он подрабатывал в школе, а потом в библиотеке. Но из-за его приступов ему в итоге отказали“.
И единственная надежда Натальи – это что им предоставят эту муниципальную квартиру на Викерлазе, которая расположена на первом этаже, где есть балкон, где дети смогут дышать свежим воздухом, и у каждого будет своя комната.
„А та семья пусть едет в ту квартиру, которую нам предлагали на Раадику!“ – подытоживает она.