Квартира через суд: семья судится с городом из-за того, что им не дают муниципальное жилье

„Я из России, – начинает свой рассказ Наталья. – Приехала в Эстонию в 2014 году. В 2015‑м у нас с мужем родилась дочка. И мы сразу же встали в очередь на муниципальное жилье“.

Не в ту очередь

Наталья отмечает, что у ее мужа – полная нетрудоспособность, проблемы со здоровьем у него с детства „Родовая травма. Он на 100% инвалид, – отмечает она. – У него эпилепсия, и приступы бывают довольно часто. Последствия от них могут длиться по два-три дня“.

Годы шли, а подходящую квартиру семье, по словам Натальи, все не предлагали.

„В 2019 году у меня во время беременности случился инсульт, – рассказывает она. – Я тогда ждала уже второго ребенка, и на фоне сахарного диабета, как мне сказали врачи, произошло кровоизлияние в мозг. Меня увезли на скорой в больницу, муж остался один с дочкой. Потом спустя какое-то время меня выписали домой, но я фактически была лежачей больной. И муж, который сам инвалид, ухаживал за мной и дочкой“.

Потом, продолжает Наталья, ее здоровье несколько восстановилось, но левая рука и левая нога до сих пор нормально не функционируют. „И инвалидов в нашей семье стало двое“, – вздыхает она.

Идеальный вариант

Вскоре начались проблемы с речью и у дочери.

„У нее диагностировали селективный мутизм, – объясняет Наталья. – То есть она перестала говорить в незнакомых местах. Надо было ее водить по специалистам. И в школе она тоже обычно не говорит“.

И на фоне всех этих проблем вдруг случилось чудо: освободилась муниципальная 4-комнатная квартира в доме на улице Викерлазе.

„С балконом, с хорошей планировкой, с идеальным расположением! – описывает Наталья. – Так как у нас нет машины, то мы всю свою жизнь обустроили поблизости. Рядом садик, специалисты для дочки, школа, „Медикум“, откуда, если что, может прийти медсестра. Это значит, что если бы мы туда переехали, нам ничего особо не пришлось бы менять…“

Наталья тут же написала заявление на эту квартиру и стала ждать.