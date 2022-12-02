ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Квартира в кредит. Можно ли сдать в аренду? Или развестись?
„Собираюсь покупать квартиру в кредит. Сейчас стоят они дорого, поэтому сразу возникло несколько вопросов. Можно ли такую квартиру сдавать? Имею ли я на это право официально? Также квартиру планируем покупать на двоих, на себя и жену. Что будет, если не успеем выплатить всю стоимость и разведемся? И можно в целом узнать, на что обращать внимание при покупке недвижимости в Эстонии?“ С таким вопросом читатель обратился в RusDelfi.
Нужно изучать договор ипотеки и требования банка
При покупке стоит обращать внимания на все - от состояния квартиры до соответствия планировке установленным планам. Также надо обязательно убедиться, что квартира не обременена правами третьих лиц, проверить коммунальные счета, связаться с квартирным товариществом, убедится, какие дополнительные обязательства может полечь покупка квартиры, например, ремонтные сборы или расходы на уборку.
При покупке квартиры в кредит ее собственником становится приобретатель недвижимости. Однако банк является ипотекодержателем. Ипотекодержатель вправе установить такие условия, которые бы обеспечили сохранность его ипотечного имущества. Банк вправе требовать, чтобы его оповещали, будет ли квартира сдаваться в аренду.