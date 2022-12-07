Затянуть пояса: у кого и на сколько скоро вырастут платежи по жилищному кредиту и лизингу?

Карина говорит, что когда они брали кредит на покупку жилья для своей большой семьи, то даже не думали, что платеж в итоге так сильно вырастет.

„Нам предлагали зафиксировать еврибор, но мы отказались, – вспоминает она. – Потому что до этого мы уже выплатили один кредит. И тогда мы как раз еврибор зафиксировали, а он упал. И мы много лет переплачивали. Больше не хотим!“

Но в этот раз им опять не повезло: еврибор вырос, и теперь семье приходится с трудом наскребать деньги и на оплату взноса по кредиту, который с декабря будет на 200 евро в месяц больше, и на счета за коммуналку, которые в отопительный период обычно не радуют.

Когда женщина пожаловалась на свою беду в интернете, к ее удивлению многие откликнулись: „У нас тоже вырастет в декабре“, „И у нас“, „Та же история“, – писали люди.

„Интересно, почему у многих Еврибор вырастет в декабре?“ – недоумевает Карина. В банках заверяют, что декабрь тут ни при чем, однако всем, кто брал жилищный кредит, вскоре придется платить больше.

У каждого – своя дата

Хотя на публикацию Карины отозвались очень многие, которые пожаловались на ту же проблему (с декабря сильно вырастут платежи по жилищному кредиту), представители банков заверяют, что нет такой ситуации, когда массово в декабре у всех вырастут взносы по займу.

„Euribor снова начал расти в июне этого года. Большинство ипотечных договоров в Эстонии привязаны к 6-месячной ставке Euribor, т. е. он меняется каждые полгода. Если в последний раз Euribor менялся в кредитном договоре, например, в июне, то теперь, спустя шесть месяцев, он снова меняется, на этот раз в сторону повышения, – объясняет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма. – Так что декабрь не является решающим месяцем для изменения Euribor, так как Euribor меняется каждый день. Для заемщика важен месяц, в котором изменяется Euribor в его кредитном договоре. То есть в следующем месяце его платеж по кредиту будет рассчитан в соответствии с изменившейся ставкой Euribor, и платеж по кредиту изменится“.