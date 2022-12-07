Затянуть пояса: у кого и на сколько скоро вырастут платежи по жилищному кредиту и лизингу?(5)
Жительница Таллинна Карина (имя изменено) жалуется: „У нас с декабря вырастет платеж по жилищному кредиту. И не на чуть-чуть, не на 50 евро, как говорили, а на все 200! С учетом еще и роста счетов за коммуналку хочется достать чернил и плакать“. Карина посетовала на свою беду в интернете, и… отозвались еще многие женщины, у которых тоже платеж по кредиту вырастет в декабре. В банках заверяют, что все зависит от того, когда вы взяли кредит. Но подтверждают, что в ближайшее время все клиенты, взявшие кредит, столкнутся с ростом платежей, пишет „МК-Эстония“.
Карина говорит, что когда они брали кредит на покупку жилья для своей большой семьи, то даже не думали, что платеж в итоге так сильно вырастет.
„Нам предлагали зафиксировать еврибор, но мы отказались, – вспоминает она. – Потому что до этого мы уже выплатили один кредит. И тогда мы как раз еврибор зафиксировали, а он упал. И мы много лет переплачивали. Больше не хотим!“
Но в этот раз им опять не повезло: еврибор вырос, и теперь семье приходится с трудом наскребать деньги и на оплату взноса по кредиту, который с декабря будет на 200 евро в месяц больше, и на счета за коммуналку, которые в отопительный период обычно не радуют.
Когда женщина пожаловалась на свою беду в интернете, к ее удивлению многие откликнулись: „У нас тоже вырастет в декабре“, „И у нас“, „Та же история“, – писали люди.
„Интересно, почему у многих Еврибор вырастет в декабре?“ – недоумевает Карина. В банках заверяют, что декабрь тут ни при чем, однако всем, кто брал жилищный кредит, вскоре придется платить больше.
У каждого – своя дата
Хотя на публикацию Карины отозвались очень многие, которые пожаловались на ту же проблему (с декабря сильно вырастут платежи по жилищному кредиту), представители банков заверяют, что нет такой ситуации, когда массово в декабре у всех вырастут взносы по займу.
„Euribor снова начал расти в июне этого года. Большинство ипотечных договоров в Эстонии привязаны к 6-месячной ставке Euribor, т. е. он меняется каждые полгода. Если в последний раз Euribor менялся в кредитном договоре, например, в июне, то теперь, спустя шесть месяцев, он снова меняется, на этот раз в сторону повышения, – объясняет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма. – Так что декабрь не является решающим месяцем для изменения Euribor, так как Euribor меняется каждый день. Для заемщика важен месяц, в котором изменяется Euribor в его кредитном договоре. То есть в следующем месяце его платеж по кредиту будет рассчитан в соответствии с изменившейся ставкой Euribor, и платеж по кредиту изменится“.
Она рекомендует всем клиентам, имеющим кредит или лизинг, потратить немного времени на то, чтобы самостоятельно подсчитать, насколько изменение Euribor повлияет на их ежемесячные расходы. Например, чаще всего клиенты Swedbank просят сумму в размере 112 000 евро.
„Так что для всех кредитных договоров, привязанных к Euribor, эта ставка будет меняться в день, указанный в кредитном договоре, – отмечает специалист. – Тот факт, что Euribor меняется ежедневно, – это просто информация для заемщика, важно то, когда он меняется именно в его контракте“.
Таким образом, если, к примеру, вы взяли кредит 21 декабря, и в договоре написано, что учитывают еврибор за шесть месяцев, то ваш платеж по кредиту будет меняться каждый год 21 мая и 21 ноября. А если вы взяли кредит 3 июня, то платежи будут меняться соответственно, каждые шесть месяцев с этой даты включительно.
Так что, отвечая на вопрос Карины, почему у многих платежи по кредиту вырастут именно в декабре, Анне Пяргма отвечает: „Декабрь в данном контексте не имеет значения. Euribor растёт с июня“.
Специалист добавляет: „Процентная ставка в кредитном договоре состоит из базовой ставки (например, Euribor) и маржи. Базовая ставка может меняться в течение срока кредитования, в то время как изменение маржи является предметом отдельного соглашения между банком и заемщиком“.
И заверяет, что банк со своей стороны не будет ничего делать для того, чтобы платежи по кредиту клиентов выросли. И уж точно не будет в одностороннем порядке изменять маржу по кредиту.
„Если это, конечно, не оговорено в кредитном договоре, – уточняет специалист. – Но как правило, это не так“.
Семь жирных лет прошли
„В июне этого года закончился период, который длился почти семь лет, когда ставки еврибора были негативными и приравнены к нулю, – констатирует руководитель отдела обслуживания частных клиентов банка SEB Силле Халланг. – И это значило, что расчет интрессов по кредитам и лизингам происходил только на основании маржи банка. Теперь, когда ставки еврибора снова позитивны, к процентам добавляют и еврибор. Например, если маржа по кредиту 2% и к ней добавляют еврибор, который по состоянию на 11 ноября был 2,291%, то интрессы по кредиту будут брать уже не с 2%, а с 4,291%“.
Она добавляет, что 98% тех, кто брал в их банке жилищный кредит, еврибор не фиксировал.
„То есть к их персональной марже от банка добавляют еврибор за 3,6 или 12 месяцев, – объясняет специалист. – Маржа обычно не меняется, а вот еврибор уже начал. Однако его позитивные ставки не значат автоматически того, что у всех клиентов платежи по кредиту сразу же изменятся. Но они затронут всех“.
Например, если человек 5 октября этого года взял кредит с пересмотром ставки исходя из еврибора за 6 месяцев, то в следующий раз размер его платежа по кредиту изменится 5 апреля. А если бы он выбрал ставку еврибора за 3 месяца, то его платежи бы по кредиту изменились уже 5 января и потом также 5 апреля.
„Но так как более 87% жилищных кредитов связаны с еврибором за 6 месяцев, то у большинства клиентов еврибор станет позитивным к началу следующего года, – констатирует Силле Халланг. – Но когда конкретно – вы можете посмотреть в своем интернет-банке“.
Сумма, на которую вырастет платеж по жилищному кредиту конкретного человека, зависит от трех факторов: 1) от остатка кредита, 2) срока кредитного договора, 3) уровня, на котором в договоре была указана ставка еврибора.
„И в общем, например, если остаток кредита – 160 000 евро, и маржа банка 2%, к которой добавляется еврибор за 6 месяцев, который по состоянию на 11 ноября составил 2,291%, то ежемесячный платеж по кредиту вырастет на 200 евро“, – констатирует специалист.
Она заверяет: резкий рост инфляции и существенное подорожание услуг, связанных с жильем, они ощущают и в банке при выдаче кредита.
„Кредитные обязательства суммарно не могут быть больше 40–50% от доходов человека, – подчеркивает она. – Поэтому мы всегда обсуждаем с ходатайствующими тот факт, что ставка может вырасти, и следим, чтобы клиент мог платить по кредиту и в случае ставки в 6%. Мы настоятельно рекомендуем каждому просчитать, насколько еврибор может увеличить его платежи по кредиту, и сможет ли он платить при интрессе в 2%, 3% или даже 5%“.
Запаситесь деньгами
„Впервые с 2015 года ставка еврибора – выше 0%, и с июня этого года она влияет на платежи многих людей“, – отмечается руководитель отдела недвижимости частных клиентов банка CoopКарин Осипова.
Когда конкретно поменяется ваш платеж по кредиту, указано в вашем кредитном договоре.
„И обычно это каждые 6 месяцев, – отмечает она. – Платеж по кредиту также не меняется сразу в тот же день, как меняется ставка еврибора. А только в первый платежный день после даты изменения базовой процентной ставки, которая указана в вашем кредитном договоре. Например, если эта дата – 20 ноября, то платежи вырастут с 20 декабря“.
Она подчеркивает: все необходимые расчеты, связанные с еврибором, банк произведет сам.
„Клиенту нужно будет только проследить, чтобы, когда для него изменится процентная ставка, у него на счету была бы достаточная сумма денег, чтобы заплатить выросший платеж по кредиту, – добавляет специалист. – Банки могут, но не всегда будут посылать отдельные сообщения о том, что ваш платеж по кредиту вырастет. Поэтому вам нужно посмотреть самим в интернет-банке или в договоре“.
Особенно следует проверить наличие достаточной суммы денег на счету тем, у кого прямое платежное поручение.
„Лучше оставлять деньги с запасом, чтобы не возникло вдруг непредвиденных сложностей и задержек, и, в связи с этим, начисления пени и дополнительных расходов из-за долга“, – советует Осипова.
Например, если кредит – 100 000 евро, то каждый процент, на который растет еврибор, увеличивает ваш ежемесячный платеж примерно на 50 евро.
„Так как сейчас еврибор вырос более чем на 2%, то платеж по такому кредиту будет примерно на 100 евро больше“, – подчеркивает Осипова.
Основная часть станет меньше
Руководитель отдела обслуживания клиентов банка Luminor Каспар Корк также отмечает, что большинство договоров по жилищному кредиту у них заключены с еврибором за 6 месяцев. Хотя иногда бывает и еврибор за 3 месяца.
„То есть, например, для кредита в 100 000 евро на 30 лет с интрессом в 1,8% нулевой еврибор означал платеж около 360 евро в месяц, – приводит цифры он. – Из них основная часть была около 210 евро в месяц, и интресс – около 150 евро в месяц. Если мы добавим к марже еврибор за 6 месяцев в размере 2,3%, то общий интресс будет уже 4,1%. То есть платеж по этому же кредиту составит уже 480 евро, из которых 140 евро – основная часть и 340 евро – интресс“.
Корк отмечает, что они предлагают клиентам также зафиксировать еврибор на срок до пяти лет – как по новым, так и по уже заключенным договорам.
„Обычно зафиксированный еврибор – выше, чем не фиксированный, – признает специалист. – Но в то же время это как бы страховка против дальнейшего роста платежей по кредиту. И это помогает также лучше планировать бюджет семьи, поскольку платеж во время периода, на который еврибор зафиксирован, меняться не будет“.
Он добавляет: хотя в начале года маржа банков была несколько выше, чем сейчас, то в последнее время средний процент по выдаваемым кредитам упал не сильно.
Что будет с платежами по лизингу?
Руководитель сферы лизинга для частных лиц Swedbank Карин Саар отмечает, что рост ставки еврибора увеличил и платежи по лизингу на машину.
„Например, если вы взяли 20 000 на пять лет с маржей 2.5%, то при нулевом евриборе вы платили 355 евро в месяц, а при евриборе в 2% – уже порядка 373 евро в месяц, – приводит цифры она. – То есть на 18 евро в месяц больше. Если же еврибор вырастет до 3%, то платеж составит уже порядка 382 евро в месяц, или на 27 евро больше, чем при нулевом. Таким образом можно подсчитать, что рост еврибора на 1% увеличивает платеж по лизингу примерно на 9 евро“.
Специалист подчеркивает: лизинговые договоры связаны с еврибором за 6 месяцев. То есть при стабильном росте еврибора размер платежа будет меняться каждые полгода.
„Однако, по сравнению с жилищными кредитами, влияние еврибора на платежи по лизингу существенно меньше, – констатирует руководитель отдела продаж SEB Liising Таави Томсон. – Потому что суммы не настолько велики, а период договора обычно меньше“.
Например, если человек взял в лизинг машину за 35 000 евро по договору пользования (первый взнос – 10% и остаток 25%) на пять лет с маржей в 2,25%, и к ней добавить еврибор за 6 месяцев (по состоянию на 11 ноября он составил 2,291%), то ежемесячный платеж вырастет примерно на 30 евро – по сравнению с тем периодом, когда еврибор был нулевым или негативным.
„По данным Банка Эстонии, у SEB Liising – примерно 30% от всего рынка частных клиентов, – добавляет специалист. – Рост интресса повлияет в течение следующего года на платежи десятков тысяч наших клиентов, и их средний платеж вырастет примерно в пределах 10–15 евро в месяц“.
„Если еврибор растет, то растет и сумма платежей по интрессу лизинговых договоров, – отмечает руководитель Luminor Liising Андрус Соодла. – Но так как там суммы гораздо меньше, чем по жилищным кредитам, то рост не будет таким уж большим“.
Например, рост еврибора на 1% может увеличить платежи по лизингу в пределах от нескольких евро (в случае небольших сумм) до пары десятков евро в месяц (если в лизинг взята дорогая машина).
„Luminor предлагает договоры лизинга на базе еврибора за 3 или за 6 месяцев, – добавляет Андрус Соодла. – И в первом случае платежи будут меняться каждые три месяца, а во втором – каждые полгода. В то же время ставка еврибора за три месяца сейчас ниже, поэтому большая часть клиентов предпочитает заключать договоры лизинга на базе еврибора за три месяца“.