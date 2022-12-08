ЭКСПЕРТ | Купить холодильник и угодить в долговую кабалу?
Покупка бытовой техники в рассрочку или ремонт жилья в кредит – дело обычное. К сожалению, довольно часто кредит становится первым шагом, ведущим в долговую кабалу. Причина может заключаться в завышенной оценке своей платежеспособности, а также в том, что зачастую условия кредитного договора не читают, вследствие чего позднее вас может постигнуть неприятный сюрприз. Это и камень в огород кредитодателей, многие из которых не соблюдают принципы ответственного кредитования.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также время от времени получает жалобы от людей, у которых проблемы с кредитами. Одна из наиболее частых причин проблем заключается в том, что при подписании договора о рассрочке платежей или кредите люди не читают или не понимают условия, и поэтому некоторые обязательства становятся для них сюрпризом. Райн Меристо, юрист Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, считает, что зло кроется не в самих кредитах, а в том, что люди зачастую не задумываются о том, какое обязательство, так сказать, взваливают на свои плечи.
Меристо предложил провести простой тест, позволяющий оценить свою платежеспособность. „Допустим, человек хочет купить новый компьютер, но у него не хватает денег. Если вы собираетесь сделать покупку в кредит или в рассрочку, ежемесячная плата составит, например, 100 евро в месяц. Теперь вы можете попытаться откладывать эту сумму каждый месяц в течение нескольких месяцев подряд - так вы сможете увидеть, приемлемо ли это обязательство“, - предложил Меристо. Кроме того, за несколько месяцев у вас накопится сумма, позволяющая увеличить первый взнос и уменьшить сумму кредита - в итоге покупка компьютера обойдется дешевле.
Самое дешевое и самое дорогое предложение отличаются в разы
По словам Меристо, если вы решили взять кредит, не стоит ограничиваться первым попавшимся кредитным предложением, поищите наиболее подходящее - в Эстонии около десятка банков, предлагающих кредиты, плюс примерно полсотни других кредитодателей. „Обычно в магазине бытовой техники или в мебельном можно заполнить ходатайство о рассрочке платежей на месте, и ответ на него дается в считанные минуты. Однако я рекомендовал бы для сравнения запрашивать и другие предложения - условия кредиторов очень разные, и разница между самым дешевым и самым дорогим предложением велика“, - сказал Меристо.
„Чтобы узнать, во сколько кредит обойдется вам на самом деле, вам нужно посмотреть на коэффициент расходности кредита по конкретному предложению, который показан в процентах. Он показывает, сколько кредит, рассрочка или лизинг будут стоить в течение года, вместе со всеми связанными с кредитом расходами - процентной ставкой, платой за оформление договора и другими возможными расходами », - пояснил Райн Меристо.
Сравнивать нужно не только коэффициент расходности кредита, но и другие условия - сколько стоит оформление договора, добавляются ли какие-либо другие расходы, такие как ежемесячная плата за администрирование, на каких условиях и на какой срок вы можете взять при необходимости платежный отпуск, взимается ли плата за письма-напоминания в случае возникновения задолженности и т. д. Все это записано в стандартном информационном листе потребительского кредита, который обязан предоставить каждый кредитодатель - если вам его не предоставили, информационный лист следует запрашивать смело, так как это хороший инструмент для сравнения предложений от разных кредиторов.
Кредит со слишком высоким процентом противоречит закону
Меристо подчеркнул, что государство установило максимальный коэффициент расходности, выше которого не разрешается предоставлять кредиты потребителям кредиты или лизинги. А именно, два раза в год Банк Эстонии публикует на своем сайте средний коэффициент расходности предоставленных физическим лицам потребительских кредитов, который в настоящее время составляет 20,52%.
Максимальный коэффициент расходности кредита рассчитывается путем умножения коэффициента расходности потребительских кредитов для физических лиц на три. Следовательно, текущая трехкратная ставка по потребительскому кредиту составляет 61,56%, и более дорогие кредиты физическим лицам предоставлять нельзя. К сожалению, среди кредитодателей находятся нарушители. К счастью, от этого есть лекарство - нужно быть в курсе и действовать. „Если человек принял необоснованное решение и взял ссуду с очень высокой процентной ставкой, это не означает, что он обязан жить с этим кредитом до конца, проценты по такому кредиту можно оспорить“, - пояснил Райн Меристо.
Он добавил, что, к сожалению, бывают ситуации, когда кредитор не соблюдает и другие принципы ответственного кредитования, например, не проверяет информацию о доходах и обязательствах ходатайствующего о кредите. Человек может иметь несколько счетов в разных банках, а также иметь обязательства, наличие которых не следует из выписки со счета. Таким образом, и потребитель играет большую роль в ответственном кредитовании, потому что он обязан предоставить определенную информацию, прежде чем взять кредит, но кредитору относительно сложно проверить, достоверность предоставленной информации“, - сказал Меристо и добавил, что, скрывая свои обязательства, люди могут взять на себя их чрезмерно.
От кредита можно отказаться в течение двух недель
Человек может отказаться от потребительского кредита или рассрочки платежей в течение 14-ти дней - это право закреплено в Законе обязательственного права. Для этого необходимо подать кредитору заявление об отказе и вернуть кредит или рассрочку вместе с товарами, приобретенными в кредит. Но что если до отступления от договора вы уже несколько раз постирали белье в купленной в рассрочку стиральной машине или проехали 500 км на взятом в лизинг автомобиле?
Райн Меристо объясняет, что 14-дневный период предназначен не для тестирования стиральной машины или автомобиля, а для того, чтобы подумать еще раз, нужен ли и по карману ли вам кредит, лизинг или рассрочка. „Если человек раздумывает, отказаться от кредита или нет, то в идеале эту стиральную машину или автомобиль нельзя использовать до истечения 14-дневного периода. В противном случае могут возникнуть дополнительные расходы в связи с использованием товаров, вплоть до того, что продавец может не согласиться принять товар обратно“, - привел пример Райн Меристо.
По его словам, все чаще возникают ситуации, когда, например, в случае лизинга автомобиля кредитодатель не переводит деньги дилеру до истечения 14-дневного срока. Продавец транспортного средства, в свою очередь, не передает транспортное средство покупателю до получения денег. „Нам поступали жалобы от потребителей, почему им приходится так долго ждать товар. Оказывается, очень часто думают, что 14 дней – это период тестирования товара. Фактически, это, так сказать, время тестирования потребительского кредита, чтобы потребитель убедился в доступности и необходимости кредита“, - пояснил Меристо.
Источник: Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA).