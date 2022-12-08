ЭКСПЕРТ | Купить холодильник и угодить в долговую кабалу?

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также время от времени получает жалобы от людей, у которых проблемы с кредитами. Одна из наиболее частых причин проблем заключается в том, что при подписании договора о рассрочке платежей или кредите люди не читают или не понимают условия, и поэтому некоторые обязательства становятся для них сюрпризом. Райн Меристо, юрист Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, считает, что зло кроется не в самих кредитах, а в том, что люди зачастую не задумываются о том, какое обязательство, так сказать, взваливают на свои плечи.

Меристо предложил провести простой тест, позволяющий оценить свою платежеспособность. „Допустим, человек хочет купить новый компьютер, но у него не хватает денег. Если вы собираетесь сделать покупку в кредит или в рассрочку, ежемесячная плата составит, например, 100 евро в месяц. Теперь вы можете попытаться откладывать эту сумму каждый месяц в течение нескольких месяцев подряд - так вы сможете увидеть, приемлемо ли это обязательство“, - предложил Меристо. Кроме того, за несколько месяцев у вас накопится сумма, позволяющая увеличить первый взнос и уменьшить сумму кредита - в итоге покупка компьютера обойдется дешевле.

Самое дешевое и самое дорогое предложение отличаются в разы

По словам Меристо, если вы решили взять кредит, не стоит ограничиваться первым попавшимся кредитным предложением, поищите наиболее подходящее - в Эстонии около десятка банков, предлагающих кредиты, плюс примерно полсотни других кредитодателей. „Обычно в магазине бытовой техники или в мебельном можно заполнить ходатайство о рассрочке платежей на месте, и ответ на него дается в считанные минуты. Однако я рекомендовал бы для сравнения запрашивать и другие предложения - условия кредиторов очень разные, и разница между самым дешевым и самым дорогим предложением велика“, - сказал Меристо.