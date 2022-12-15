ЭКСПЕРТ | Как уменьшить свои платежи по жилищному кредиту. Советы банка

В случае платежного отпуска по основной части кредитополучатель должен ежемесячно уплачивать банку только проценты. Уплата основной части кредита переносится. Однако минусом данного метода является то, что после платежного отпуска платежи и общий расход по кредиту увеличиваются.

Изменение типа платежного графика принесет пользу только в том случае, если в договоре о кредите уже изначально был оговорен график с одинаковыми платежами по основной части кредита. В случае такого графика ежемесячные платежи в течение первой половины срока кредита являются значительно большими, чем они были бы в случае аннуитетного графика. Однако, так как большинство жилищных кредитов берутся с аннуитетным графиком, изменение типа графика платежей, к сожалению, приносит облечение лишь для единичных кредитополучателей.

В поиске решения прежде всего стоит еще раз просмотреть свой договор о кредите. Все платежи по погашению кредита состоят из двух частей: проценты и непосредственно платеж по погашению кредита, то есть основной части кредита. Существует два типа графиков погашения кредита: график с равными платежами по основной части и аннуитетный график. В случае аннуитетного графика платеж по кредиту каждый месяц является одинаковым, однако в начале срока погашения доля процентов в ежемесячном платеже является большей, и с каждым месяцем она постепенно уменьшается. В случае графика с равными частями размер платежа по кредиту в начале кредитного периода больше, но с каждым месяцем ежемесячно уплачиваемая банку сумма уменьшается, так как процент с остатка кредита также становится меньше.

Первым советом любого банк а является следующий: если вы уже предвидите сложности с платежами, обязательно свяжитесь со своим банком при первой возможности. Всегда лучше среагировать заранее и сообщить банку о предстоящих сложностях, чем ждать ситуации, когда вы больше не сможете уплачивать платежи по кредиту.

Полный платежный отпуск

Возможность воспользоваться полным платежным отпуском существует, однако она используется достаточно редко. К такому решению можно прибегнуть в том случае, если кредитополучатель не может уплачивать ни основную часть кредита, ни платежи по процентам. Во время полного платежного отпуска ежемесячный платеж по кредиту отсутствует. После окончания платежного отпуска уплата платежей по кредиту продолжается на основании обычного графика, и начисленные за период платежного отпуска проценты в большинстве случаев распределяются равными долями по ежемесячным платежам за оставшийся кредитный период. В случае такой меры дальнейшая платежная нагрузка является еще более высокой, чем при предыдущем варианте, так как уплата процентов также переносится на более позднее время. При этом общий расход на кредит в случае полного платежного отпуска является столь же высоким, как и в случае платежного отпуска по основной части.

Продление срока кредита

Продление срока кредита позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа. Это возможно только в том случае, если возраст кредитополучателей и оставшийся срок кредита позволяют это сделать.

Замена жилья на более дешевое

Собственное жилье является последней вещью, от которой человек хотел бы отказаться, однако при возникновении проблем с доходами или скачкообразно увеличившимися расходами, решение которых в ближайшее время не предвидится, можно взвесить и возможность обмена жилья не более дешевое. Меньшая платежная нагрузка поможет лучше справляться с повседневными расходами.

Отказ от одной из квартир или домов в случае владения несколькими