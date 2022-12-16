Обзор лучших интерьерных салонов уходящего года

NordIn Sisustussalong

NordIn – это современный интерьерный салон в скандинавском стиле, где вы найдете широкий выбор различной продукции скандинавского дизайна, которая хорошо подходит для домов эстоноземельцев. NordIn предлагает необычные решения для каждой комнаты, качественную обстановку и интересную уникальную продукцию, начиная от стульев и столов и заканчивая диванами и креслами.

В этом году одним из самых продаваемых и любимых продуктов салона стал запатентованный раскладной обеденный стол изогнутой формы Skovby SM33. Этот стол можно заказать с различной отделкой деревом, кроме того, можно комбинировать черный или белый цвет с наноламинатом. Диваны Lucera и Volluzzi также являются неизменными фаворитами клиентов.

Современные тренды предлагают альтернативные цвета, очень близкие к природным оттенкам. По-прежнему популярны мягкие и теплые тона, и, конечно, нельзя забывать об общих мегатрендах, таких как экологичный выбор, экономика замкнутого цикла и близость к природе. Они все так же являются важными элементами интерьера и служат источником огромного вдохновения для дизайна. NordIn предлагает новую коллекцию тканей для диванов Flexlux, ее цветовая палитра включает как натуральные цвета, так и более смелые оттенки. И удобные эргономичные кресла того же производителя – например, Volden и Clement. До сих пор не было ни одного клиента, который не был бы в восторге – настолько комфортны эти кресла! Смотрите вдохновляющее видео о кресле Theca!

Землистые спокойные тона оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. Оттенки серого и зеленого, а также песочные и коричневатые тона являются естественным выбором для скандинавских домов. Они всегда вписываются в чистый северный декор. Датский производитель мебели CASØ предлагает деревянную мебель, отличающуюся элегантным и вневременным дизайном (ознакомьтесь с выбором ЗДЕСЬ). В ассортимент NordIn входят и трендовые современные ковры датского дизайна (ознакомьтесь с выбором ЗДЕСЬ).