Обзор лучших интерьерных салонов уходящего года
Год вот-вот закончится, и по этому поводу принято подводить итоги. Лучшие интерьерные салоны рассказывают, каким был для них 2022 год, какие продукты были самыми популярными и какими будут главные тренды наступающего года.
NordIn Sisustussalong
NordIn – это современный интерьерный салон в скандинавском стиле, где вы найдете широкий выбор различной продукции скандинавского дизайна, которая хорошо подходит для домов эстоноземельцев. NordIn предлагает необычные решения для каждой комнаты, качественную обстановку и интересную уникальную продукцию, начиная от стульев и столов и заканчивая диванами и креслами.
В этом году одним из самых продаваемых и любимых продуктов салона стал запатентованный раскладной обеденный стол изогнутой формы Skovby SM33. Этот стол можно заказать с различной отделкой деревом, кроме того, можно комбинировать черный или белый цвет с наноламинатом. Диваны Lucera и Volluzzi также являются неизменными фаворитами клиентов.
Современные тренды предлагают альтернативные цвета, очень близкие к природным оттенкам. По-прежнему популярны мягкие и теплые тона, и, конечно, нельзя забывать об общих мегатрендах, таких как экологичный выбор, экономика замкнутого цикла и близость к природе. Они все так же являются важными элементами интерьера и служат источником огромного вдохновения для дизайна. NordIn предлагает новую коллекцию тканей для диванов Flexlux, ее цветовая палитра включает как натуральные цвета, так и более смелые оттенки. И удобные эргономичные кресла того же производителя – например, Volden и Clement. До сих пор не было ни одного клиента, который не был бы в восторге – настолько комфортны эти кресла! Смотрите вдохновляющее видео о кресле Theca!
Землистые спокойные тона оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. Оттенки серого и зеленого, а также песочные и коричневатые тона являются естественным выбором для скандинавских домов. Они всегда вписываются в чистый северный декор. Датский производитель мебели CASØ предлагает деревянную мебель, отличающуюся элегантным и вневременным дизайном (ознакомьтесь с выбором ЗДЕСЬ). В ассортимент NordIn входят и трендовые современные ковры датского дизайна (ознакомьтесь с выбором ЗДЕСЬ).
NordIn предлагает интересные решения и высококачественные товары, это магазин стиля жизни, в котором есть все необходимое для того, чтобы создать стильную обстановку. В салоне работают продавцы-консультанты и дизайнер интерьеров, они помогут вам определиться с выбором.
Ознакомиться с ассортиментом и купить товары можно также на сайте www.nordin.ee!
Oot-Oot Stuudio
Oot-Oot Stuudio это мебельная фирма, созданная дизайнерами Марко Ала и Йонасом Торимом, в ассортименте представлены диваны, диваны-кровати, кресла, пуфы, табуреты и кровати. Качественные материалы, продуманный дизайн и эргономика – краеугольные камни дизайна Oot-Oot Stuudio.
Новинка в ассортименте – модульный диван BOHO, очень мягкий и удобный. BOHO имеет довольно большую глубину сиденья и на нем очень удобно устроиться полежать. Диван доступен в различных размерах и конфигурациях, поэтому он подходит как для маленьких, так и для больших комнат.
Самым популярным диваном студии является диван MOSS с интересным дизайном: с высокими ножками, изящный и прочный, с рамой из цельного дерева и березовой фанеры. MOSS – это диван, на котором удобно сидеть благодаря большой глубине сиденья и хорошей эргономике.
Диван-кровать – настоящий вызов для дизайнеров, потому что непросто создать нечто универсальное: чтобы это был одновременно удобный диван и хорошая кровать. Однако диван-кровать FOLD – это изящный диван, при создании которого удалось решить эту задачу. В ассортименте студии есть и еще один особенный диван-кровать – BOB, элегантный и скульптурный диван-кровать с толстым матрасом, раскладывающийся одним простым движением.
Перед дизайнерами Йонасом Торимом и Михкелем Мельдером была поставлена задача создать изящную скандинавскую кровать, которая была бы одновременно прочной и практичной. И в результате появились популярные кровати HOLM и LESS. Спальное место сконструировано на прочной металлической раме, а если хочется разнообразия или делаешь ремонт, то можно легко поменять ткань, ножки и изголовье кровати.
Салон Oot-Oot Stuudio находится в Таллинне, по адресу Рявала пуйестеэ, 7. Ознакомиться с ассортиментом и купить товары можно и в интернет-магазине www.oot-oot.com.
Pesapuu Sisustuskeskus
Pesapuu Sisustuskeskus уже 30 лет занимается продажей качественной мебели из цельной древесины и матрасов и тем самым помогает превращать сотни квартир и домов в по-настоящему уютное жилье.
Большой ассортимент продукции – это не просто красивые слова. В салонах Pesapuu вы найдете дубовые и сосновые шкафы, комоды, столы, диваны, скамьи и зеркала для любой комнаты: от спальни до ванной. А также подберете там красивую деревянную кровать с удобным матрасом, все необходимое для обустройства кухни и замечательные игрушки из дерева для детской комнаты. Помимо того, что в ассортименте Pesapuu вы найдете все необходимое, чтобы обставить всю квартиру и даже дом, в этих салонах есть также большой выбор мебели для сада и террасы.
Один из самых больших интерьерных трендов 2022 года – близость к природе и натуральность. Домашний офис стал новой нормой, и поэтому людям хочется, чтобы дома появился такой кусочек природы. В данный момент тренды тяготеют к богатым рисункам дерева и натуральной отделке поверхностей. В моде одновременно светлое и темное дерево и все оттенки между ними. Массив дерева – гибкий материал, его можно подобрать под любой вкус и под любой интерьер.
Мебель из цельного дерева не только хорошо выглядит, но и экологична. Качественная деревянная мебель служит долго, а это значит, что ее не так скоро придется заменять из-за того, что она потеряет вид или сломается. Также стоит помнить, что в отличие, например, от мебели, изготовленной из опилочной плиты, обстановку из дерева легко и чистить и при необходимости освежать. Большая часть мебели Pesapuu покрыта лаком, что означает, что чистить ее можно просто влажной тканью.
Самый большой выбор качественной мебели из цельного дерева найдете в Pesapuu Sisustuskeskus в Таллинне и Тарту или в интернет-магазине www.pesapuu.ee.