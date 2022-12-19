Недвижимость
19.12.2022, 11:17

Глава ЕЦБ: процентные ставки будут расти и дальше

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ФОТО: nitpicker | Shutterstock

Еще вчера у многих из нас теплилась надежда, что выплаты по ипотеке к концу будущего года хотя бы немного, но сократятся. Однако, судя по заявлениям ЕЦБ, процентные ставки в ближайшие месяцы будут лишь расти, и ожидать их снижения раньше 2024 года вряд ли стоит, пишет dv.ee.

О том, что постепенное (и в целом все еще довольно значительное) повышение процентных ставок продолжится, объявила в минувший четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Если раньше прогнозировалось, что в новом году нас ожидает всего пара небольших повышений, то из последнего месседжа ЕЦБ можно сделать вывод, что в 2023 году процентная ставка вырастет еще как минимум на 1%, а то и больше.

До сих пор долгосрочные прогнозы говорили о том, что процентные ставки ЕЦБ, а также Euribor, который напрямую влияет на величину интресса по кредитам для частных лиц и компаний, к концу 2023 года могут опуститься ниже летнего пика.

Читайте подробнее на dv.ee.

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