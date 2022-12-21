СОВЕТЫ | Плачут и потеют окна? Избавляемся от конденсата

Почему запотело пластиковое окно? Причина кроется в разнице между температурой воздуха в помещении и температурой воздуха на улице. Границей между ними служит оконное стекло. Пар при попадании на стекло превращается в воду и оседает в виде конденсата. Чем холоднее в комнате, тем меньше нужно влаги для выпадения росы.

Другими словами, в прохладном и довольно влажном помещении вероятность образования конденсата выше. В теплом и сухом помещении конденсат, как правило, не образуется.

„Со старыми окнами такого не было“, — скажете вы. Верно, но не потому, что новые окна хуже. В деревянных окнах, как правило, есть много небольших щелей, через которые постоянно заходит более сухой воздух с улицы, уменьшая общую влажность в помещении.

К сожалению, запотевание окон не только эстетическая проблема. Конденсат на пластиковых окнах сигнализирует о нездоровом микроклимате в квартире. Повышенная влажность ведет к образованию различных видов грибков, плесени.

Недостаточная вентиляция способствует скоплению углекислого газа и увеличению концентрации в воздухе вредных веществ. В результате у жильцов ухудшается самочувствие, снижается иммунитет.

Начните с проверки качества вентиляции. Возможно, она засорилась или требуется установить вентиляционную решетку большего сечения. Дополнительно можно установить кухонную вытяжку.

Проверьте, как заделаны откосы. Если с наружной стороны остались щели, в них будет заходить холодный воздух и влага, охлаждая всю конструкцию.

Сделайте подоконник не таким широким для обеспечения нагревания окон от радиатора. Можно поставить более мощную батарею или встроить решетку для вентиляции в подоконник. Убедитесь, что плотные шторы не закрывают батарею.

Займитесь утеплением стен. Для наружного утепления придется нанять специалистов-высотников, но эффект того стоит. Зимой стены будут сохранять тепло, летом — прохладу.

Уберите с подоконника растения или аквариум. Возможно, они служат источником избыточной влажности.

Если вы живете в загородном доме, попробуйте устранить приток влаги в помещение. Добиться этого можно, отремонтировав крышу или подвал.

Чтобы не задаваться вопросом, как избавиться от конденсата на пластиковых окнах, доверяйте установку только опытным монтажникам и следите за ходом работы. Почти все современные окна оснащены возможностью регулировки. Правильная и своевременная регулировка окна поможет подобрать оптимальный режим проветривания.