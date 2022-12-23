ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Как приструнить товарищество или работодателя, если дома или на работе слишком холодно

18°C – достаточно низкая температура, при которой мало кому может быть комфортно. Что, если по закону все в порядке, но люди продолжают мерзнуть в собственной квартире? Могут ли жильцы требовать более комфортной температуры, которая выше той, что предусмотрена законом?

„Кроме того, неотапливаемая квартира влияет на окружающие помещения, увеличивая их потребность в отоплении. В частных домах неиспользуемые помещения можно оставить неотапливаемыми, но в этом случае не должно быть выделений влаги, например, сушки белья или полива растений. Также следует проверить, чтобы влага не попадала в помещение через преграды, которые соприкасаются с почвой“, – предупреждает Тальфельдт.

С понижением температуры, по словам профессора, повышается относительная влажность, а в старых зданиях часто образуются мостики изморози, поверхность которых холодная, и на ней образуется плесень.

„В жилых помещениях температура не должна опускаться ниже 18°C, так как это также увеличивает риск появления плесени, – подтверждает профессор Института строительства и архитектуры TalTech, руководитель программы по специальности „Внутренний климат и гидротехника зданий“ Мартин Тальфельдт. – Основной риск образования плесени связан с недостаточной вентиляцией. Механическая вентиляция также должна быть установлена при замене окон и утеплении внешних ограждений. В противном случае пострадают здоровье жителей, их способность к учебе и работе. Проблемы со здоровьем могут быть вызваны плесенью, а также ухудшением качества сна и, как следствие, стрессом“.

Кирси Пруудель отмечает, что человек рискует простудиться в помещении, а также испытывать дискомфорт, если температура воздуха ниже 18°C.

По словам советника по связям с медиа Департамента здоровья Кирси Пруудель, требования к минимальной температуре помещений установлены Постановлением Министра экономики и инфраструктуры № 85 „Требования к жилым помещениям“. В частности, пункт 4 § 4 „Требования к микроклимату помещений“ устанавливает, что в жилых помещениях, отапливаемых сетью централизованного теплоснабжения или котельной, температура воздуха не должна быть ниже 18°C при длительном нахождении там человека.

Все знают, что, когда дома холодно, можно заболеть. Но сколько это – холодно? Есть ли какие-то нормы? Какая температура может навредить как здоровью людей, так и зданию?

„В многоквартирном доме люди все разные, кому-то жарко, кому-то холодно при 18°C. Если нет консенсуса, то требовать, например, 24°C нереально, особенно, учитывая нынешние цены. Ведь один согласен платить за жару, а другие будут окна открывать и оплачивать из своего кармана отопление улицы. Пенсионеры опять же не согласны за излишнюю теплоту переплачивать, – комментирует юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва. – Считаю более справедливым выбрать путь дополнительного обогрева своей квартиры для тех, кто любит в маечках дома ходить и способен за тепло много платить. Они наверняка могут позволить себе покупку электрообогревателя“.

Если же все 100% жильцов согласны на 24°C, то, по словам юриста, квартирное товарищество может отрегулировать режим теплоузла, и тогда в доме всегда будет поддерживаться более высокая температура.

„Поскольку изменение температуры обогрева помещений в сторону увеличения для конкретного дома выходит за рамки обычного управления, то вопрос решается соглашением, то есть согласием 100% собственников, что исключает судебные споры“, – уточняет Марина Сухнёва.

Если же дома настолько холодно, что температура упала ниже нормы в 18°C, человек имеет полное право жаловаться и требовать решить проблему.

„Нужно доказать, что температура ниже 18°C, но это крайне сложно сделать одноразовым замером, – обращает внимание Сухнёва. – Основная проблема на пятых этажах домов с однотрубной системой отопления, туда теплоноситель приходит уже охлажденный на нижних этажах. Если подавать в такие квартиры более горячий теплоноситель, то нижние этажи будут перегреты, а количество киловатт увеличится. Опять появятся недовольные жарой и переплатой. В судах дела по отоплению нерешаемы, нет методики, нет доказательств, нет практики. Так что самый лучший вариант – дополнительный обогреватель“.

Может ли быть тепло всем?

В многоквартирных домах, особенно в высотных, жалобы соседей часто противоположны: когда одни страдают от холода, другие мучаются от жары. Можно ли сделать так, чтобы у всех дома была комфортная температура?