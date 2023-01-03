Наш сад
03.01.2023, 18:15

ФОТО | Ледяной дождь превратил полевые растения в сказочные цветы

 
ФОТО: Delfi Dom&Sad

Ледяной дождь - это дождь, капли которого замерзают, падая на любую поверхность. Это явление мы можем наблюдать в тот момент, когда в холодное место приходит теплый атмосферный фронт, пишет Delfi Dom&Sad.

Именно такая погода наблюдается в странах Балтии уже второй день. Но если для людей и машин такие погодные условия могут быть очень опасны, то растениям, как мы видим, они придают новое очарование.

Фотографии были сделаны в Каунасском районе Литвы.

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