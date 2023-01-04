ЭКСПЕРТ | Цены на недвижимость в декабре побили рекорды, но это ни о чем не говорит

Резкий рост средней цены был вызван большой долей новых квартир в общем объеме сделок, поэтому речь идет о статистической погрешности, а не изменении рыночной ситуации, сказал глава 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

Ристо Вяхи, аналитик Uus Maa Kinnisvarabüro, напомнил, что конец года известен как „время подведения итогов“, поэтому неудивительно, что в это время покупателям сдается много новых квартир.

„Мы не увидим таких больших изменений каждый месяц, скорее, сделки с более дешевыми квартирами на вторичном рынке выровняют среднюю цену, и она снова опустится ниже предела в 3000 евро“, – сказал Вахтер.

Количество сделок уменьшилось на четверть

По сравнению с декабрем 2021 года количество сделок с квартирами за последний месяц сократилось почти на четверть. „Это сегодняшняя реальность, которую мы наблюдали всю осень. Сделок стало меньше, но цены по-прежнему стабильны, так как нет серьезного давления со стороны продавцов“, – подтвердил глава 1Partner.