ЭКСПЕРТ | Цены на недвижимость в декабре побили рекорды, но это ни о чем не говорит(6)
Средняя цена квадратного метра таллиннских квартир в декабре составила 3162 евро, активность по сделкам оказалась на 20% выше, чем в ноябре, сообщает dv.ee со ссылкой на 1Partner Kinnisvara.
Резкий рост средней цены был вызван большой долей новых квартир в общем объеме сделок, поэтому речь идет о статистической погрешности, а не изменении рыночной ситуации, сказал глава 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Ристо Вяхи, аналитик Uus Maa Kinnisvarabüro, напомнил, что конец года известен как „время подведения итогов“, поэтому неудивительно, что в это время покупателям сдается много новых квартир.
„Мы не увидим таких больших изменений каждый месяц, скорее, сделки с более дешевыми квартирами на вторичном рынке выровняют среднюю цену, и она снова опустится ниже предела в 3000 евро“, – сказал Вахтер.
Количество сделок уменьшилось на четверть
По сравнению с декабрем 2021 года количество сделок с квартирами за последний месяц сократилось почти на четверть. „Это сегодняшняя реальность, которую мы наблюдали всю осень. Сделок стало меньше, но цены по-прежнему стабильны, так как нет серьезного давления со стороны продавцов“, – подтвердил глава 1Partner.