7 продуктов, вред которых преувеличен

Поп-корн

Содержит большое количество клетчатки, прекрасно насыщает, может послужить неплохим перекусом. Однако стоит обратить внимание, что всё это относится к поп-корну без добавок в виде соли и сахарной глазури.

Кока-кола

Да, это сладкий газированный напиток, которым не стоит чересчур увлекаться, однако в 100 мл Кока-колы сахара содержится меньше, чем в апельсиновом, персиковом или виноградном соке. Кроме того, употребление колы показано при повышенном уровне ацетона.

Яйца

Считаются одним из главных источников холестерина. Однако в них также содержится лецитин - вещество, расщепляющие холестерин. Поэтому употребление двух-трех яиц в неделю не принесет никакого вреда, даже наоборот, очень полезно для здоровья.

Кофе

Очень полезный напиток, снижающий риск возникновения многих опасных заболеваний (Альцгеймера, Паркинсона, диабета 2-го типа, желчекаменной болезни и т.д.). Главное - соблюдать умеренность при употреблении. Дневная норма - 4 чашки.

Пицца

Может быть весьма полезным лакомством, если использовать цельнозерновую муку при замешивании теста, а начинку приготовить из овощей.

Шоколад

В тридцати граммах качественного черного шоколада содержится 10% дневной нормы железа. 3-4 дольки шоколада, употребляемых каждый день, помогут улучшить кровообращение и укрепить сердце.

Бекон

В нем содержится меньше насыщенных жиров, чем в говядине. Умеренное потребление бекона может уменьшить риск болезни Альцгеймера.



