Физик, чье открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомного до планетарного масштаба было оценено Нобелевским комитетом, руководствовался вопросом экономии при варке макарон.

Его предложение помогает снизить энергозатраты при приготовлении пасты. И бросает вызов традициям итальянских кулинаров.

На защиту главного достояния национальной кухни стал обладатель звезды Мишлен Антонелло Колонна. Возмущенный мэтр объявил, что такой способ приготовления „сделает пасту резиновой“ и никогда не будет практиковаться в приличном ресторане.

Макаронный скандал наделал много шуму, но у посягнувшего на святое физика нашлись сторонники. Студенты Миа и Росс из Ноттингемского Трентского университета проверили теорию Паризи и подтвердили, что она позволяет вдвое сократить время на приготовление макарон. При этом, по мнению исследователей, вкус блюда остается неизменным.

Также студенты обнаружили, что энергозатраты можно сократить еще больше. Они пару часов замачивали макароны в воде, а затем бросили их в кипящую воду на минуту. В итоге получилась вкусная паста с минимальными энергозатратами, пишет пртал на НВ со ссылкой на sciencealert.com.

Важность своего исследования студенты объясняют тем, что только в Великобритании тратится, в среднем, 4 690 000 фунтов в неделю на приготовление макарон. Цена одной порции при этом составляет 10,6 пенсов в случае использования индукционной плиты, и 7 пенсов — газовой. Приготовление по методу Паризи позволяет сократить эту сумму вдвое, а предварительное замачивание по рецепту Мии и Росса даст возможность сэкономить еще полпенса на порции.