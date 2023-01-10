Читательница: один в товариществе не воин

„Но это ему жарко, а остальным-то нет. Пусть у меня в квартире и не 18 по Цельсию, а теплее, но я хожу в свитере и теплых носках. Если убавить температуру, то у меня точно до 18–19 градусов упадет, и тогда придется дома еще и в шапке ходить. Что делать в таком случае? Может ли жалоба одного человека повлиять на ситуацию, если у нас в доме и так поддерживается температура выше 18С? Четкого регламента у нас нет, сколько градусов должно быть в квартирах, топят и топят каждый год одинаково, и раньше всех все устраивало. Может ли он своей жалобой довести до того, что у нас в квартире похолодает до +18 градусов?“ - спрашивает Лидия, читательница „МК-Эстонии“.