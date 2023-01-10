Читательница: один в товариществе не воин
„Прочитала вашу статью про тепло в доме, тема сейчас очень актуальная. У нас в доме тоже начались конфликты. Точнее, выискался один персонаж, который вдруг резко стал недоволен тем, как отапливается дом. У нас котельная своя, топим свой дом сами, там как-то аппарат отрегулирован, что он сам реагирует на погоду за окном, и всех всегда все устраивало. И тут один жилец вдруг заявил, что из-за него одного весь дом должен мерзнуть только потому, что ему жарко“, пишет „МК-Эстония“.
„Но это ему жарко, а остальным-то нет. Пусть у меня в квартире и не 18 по Цельсию, а теплее, но я хожу в свитере и теплых носках. Если убавить температуру, то у меня точно до 18–19 градусов упадет, и тогда придется дома еще и в шапке ходить. Что делать в таком случае? Может ли жалоба одного человека повлиять на ситуацию, если у нас в доме и так поддерживается температура выше 18С? Четкого регламента у нас нет, сколько градусов должно быть в квартирах, топят и топят каждый год одинаково, и раньше всех все устраивало. Может ли он своей жалобой довести до того, что у нас в квартире похолодает до +18 градусов?“ - спрашивает Лидия, читательница „МК-Эстонии“.
От редакции:
„Чтобы для всех снизить температуру, к которой люди привыкли, нужно согласие всех собственников, – отвечает юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва. – В товариществе право обслуживания собственники передали КТ и решают обычные вопросы обслуживания большинством голосов, а выходящие за рамки обычного обслуживания вопросы – консенсусом, то есть 100% согласием“.
Марина Сухнева также советует провести ревизию системы отопления в этой единственной в доме квартире, где наблюдается „перетоп“.
„Маловероятно, что только одна квартира в доме „страдает“ от необычно высокой внутренней температуры без проявления „человеческого фактора“ и вмешательства. Нужно проконтролировать техносети в квартире, соответствие проекту трубопроводов и радиаторов. Может, собственник установил радиаторы дополнительные или такой мощности, которая не соответствует проекту, – предполагает юрист. – Также нужно осмотреть систему вентиляции в квартире, возможно, вентиляционные каналы забиты. Пластиковые рамы тоже не способствуют нормальному воздухообмену. Также нужно сделать замеры температуры в квартире в разное время суток на протяжении хотя бы недели“.
С очень высокой долей вероятности, по словам Марины Сухнёвой, когда причина „перетопа“ будет выявлена, это окажется человеческий фактор, то есть нарушение системы отопления и вентиляции в отдельно взятой квартире.