Как вытащить сломанный ключ из замка: рабочий лайфхак(2)
Если замок заедает, особенно в холодное время года, то есть вероятность того, что при попытке открыть дверь ключ не только заклинит, но он же и сломается. Причем не в самом удобном положении, ведь если отломилась верхняя часть, а основание осталось в сердцевине, то извлечь его будет крайне сложно. Или не сложно? Furnish Home рассказал, как вытащить сломанный ключ из замка: рабочий лайфхак, который может пригодиться!
Вынимаем сломанный ключ из замка
Хотя для такой задачи понадобится небольшой инвентарь, которого может не оказаться, если ситуация произошла снаружи. Но если есть возможность подготовить зажигалку и клеевой стержень, то можно приступить.
Уберите отломанную часть и обеспечьте свободный доступ к замку.
Включите зажигалку и поднесите к ней клеевой стержень.
Плотно придавите стержень впритык к замочной скважине и подержите его около минуты.
Когда разогретая часть стержня застынет, к ней должен приклеиться и остаток ключа. Осторожно вытаскивайте его, а на выходе помогите себе пинцетом.
Вот такой простой способ извлечь отломанную часть ключа в скважине.
Важно: к сожалению, метод работает не всегда. Если вы только-только вставили ключ и произошла поломка, то изъять остатки ключа получится: он застрянет в нейтральном положении и вытащить его можно будет плавно. Но если речь идет об остатке ключа, который зажимают штифты (сломался в повернутом состоянии), метод может не сработать.
Другие способы
Еще один вариант того, как вытащить сломанный ключ из личинки замка, хоть и не самый удобный - воспользоваться пинцетом. Это сработает в том случае, если основание ключа сломалось в таком месте, что есть остатки, за которые получится зацепиться.