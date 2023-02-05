Если замок заедает, особенно в холодное время года, то есть вероятность того, что при попытке открыть дверь ключ не только заклинит, но он же и сломается. Причем не в самом удобном положении, ведь если отломилась верхняя часть, а основание осталось в сердцевине, то извлечь его будет крайне сложно. Или не сложно? Furnish Home рассказал, как вытащить сломанный ключ из замка: рабочий лайфхак, который может пригодиться!