НА ЗАМЕТКУ | 8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х

50 оттенков бежевого

Неизвестно, почему бежевый стал цветом целого десятилетия, но в 1990-х бежевым было все — от стен и ковров до мебели и аксессуаров. Да, это нейтральная палитра, но в то же время очень скучная.

Спустя десять лет главным цветом стал серый, а сейчас почти в каждой квартире есть белые стены. Любой из этих цветов сделает ваш интерьер живее, если только вы не используете один оттенок для всех поверхностей.

По вашим стенам словно валялся Губка Боб Квадратные Штаны

Стены, окрашенные с помощью губки, были писком моды в 90-е, но, пожалуй, их время должно было закончиться с наступлением 2000-х. Если вы хотите покрасить стены с интересным эффектом, то попробуйте эффект омбре или стрие (вертикальные полоски).

На стенах обои с бордюром

В 90-х обои с бордюром были особенно популярны в детских комнатах, но сейчас, когда в моде белые стены и открытые полки, это выглядит чересчур. Вместо этого лучше обклейте одну стену или стенку книжного стеллажа обоями со смелым и ярким рисунком.

Почти все место в гостиной занимает огромное кресло

Да, конечно, такие кресла очень удобны, но они громоздки и лишают комнату воздушности и легкости. Замените его на элегантное и изящное кресло с оттоманкой.

Звездный декор

Мало что так сильно ассоциируется с декором 90-х, как декор в виде луны и солнца. Чаще всего у луны и солнца были лица, их объединяли в один круг и вешали на стену. В 2018-м такой декор выглядит наивно. Вместо него отлично будет смотреться, например, горшок в виде месяца или серия принтов лунных фаз в рамках.

Обои с дамасским узором

Если в интерьере вашего жилища повсеместно встречается дамасский узор, то мы вас понимаем — начавшийся в 1990-х бум на восточный узор уверенно продержался до 2000-х, но пришло время расставания. Популярнее дамаска в 2018-м году может быть только пальмовый принт, но мы не принуждаем вас сменить дамаск на пальму или цветочный узор, а просто рекомендуем освежить комнату новым узором, например, геометрическим.

Голливудская ванная