НА ЗАМЕТКУ | 8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х
Тенденции приходят и уходят, но есть вещи, которые никогда не теряют своей ценности. К сожалению, то что считалось стильным в 90-е, далеко не всегда выдерживает проверку временем. House Beautiful рассказывает, что делает интерьер вашего дома словно застрявшим в 1990-х.
50 оттенков бежевого
Неизвестно, почему бежевый стал цветом целого десятилетия, но в 1990-х бежевым было все — от стен и ковров до мебели и аксессуаров. Да, это нейтральная палитра, но в то же время очень скучная.
Спустя десять лет главным цветом стал серый, а сейчас почти в каждой квартире есть белые стены. Любой из этих цветов сделает ваш интерьер живее, если только вы не используете один оттенок для всех поверхностей.
По вашим стенам словно валялся Губка Боб Квадратные Штаны
Стены, окрашенные с помощью губки, были писком моды в 90-е, но, пожалуй, их время должно было закончиться с наступлением 2000-х. Если вы хотите покрасить стены с интересным эффектом, то попробуйте эффект омбре или стрие (вертикальные полоски).
На стенах обои с бордюром
В 90-х обои с бордюром были особенно популярны в детских комнатах, но сейчас, когда в моде белые стены и открытые полки, это выглядит чересчур. Вместо этого лучше обклейте одну стену или стенку книжного стеллажа обоями со смелым и ярким рисунком.
Почти все место в гостиной занимает огромное кресло
Да, конечно, такие кресла очень удобны, но они громоздки и лишают комнату воздушности и легкости. Замените его на элегантное и изящное кресло с оттоманкой.
Звездный декор
Мало что так сильно ассоциируется с декором 90-х, как декор в виде луны и солнца. Чаще всего у луны и солнца были лица, их объединяли в один круг и вешали на стену. В 2018-м такой декор выглядит наивно. Вместо него отлично будет смотреться, например, горшок в виде месяца или серия принтов лунных фаз в рамках.
Обои с дамасским узором
Если в интерьере вашего жилища повсеместно встречается дамасский узор, то мы вас понимаем — начавшийся в 1990-х бум на восточный узор уверенно продержался до 2000-х, но пришло время расставания. Популярнее дамаска в 2018-м году может быть только пальмовый принт, но мы не принуждаем вас сменить дамаск на пальму или цветочный узор, а просто рекомендуем освежить комнату новым узором, например, геометрическим.
Голливудская ванная
Ванные комнаты с зеркалом, обрамленным дюжинами лампочек словно в гримерке у суперзвезды также отжили свое. Сейчас это выглядит слишком массивно и можно заменить на элегантные и лаконичные вертикальные светильники.
Надувная мебель
Мы очень надеемся, что у вас больше нет надувной мебели, но если у вас до сих пор сохранился целехонький надувной пуф, то наше почтение. Несмотря на то, что эти дешевые сиденья возвращаются в моду, перед этим соблазном все-таки лучше устоять, и вместо скрипучего винила лучше купить стильные напольные подушки.