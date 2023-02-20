ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Кому принадлежит приватизированная во время брака недвижимость?

„В 1979 году я получила участок под застройку, на котором построила дом и подсобное здание. В 1990 году я вышла замуж. В 1993 году моя мама на приватизационные ценные бумаги (EVP), полученные от ею за незаконно отчужденные земли, выкупила для меня у государства участок земли, на котором я в 1979 году построила дом.



Имеется и банковский чек, доказывающий факт платежа. Там все написано: кто платил, за что, чем и на кого было приватизировано имущество. Теперь вопрос: кому принадлежит этот участок и расположенные на нем постройки, только мне одной или мне и мужу как совместно нажитое имущество?“, спрашивает читательница.